Con la presencia de autoridades de la Intendencia de Montevideo y de DAECPU, se dieron a conocer los ganadores, de las menciones tanto técnicas como individuales, del Concurso Oficial del Carnaval. Este evento marcó el final de la temporada 2026 de la máxima fiesta popular de nuestro país.
se bajó el telón
Se conocieron los ganadores de las menciones del Carnaval 2026
Del evento participaron autoridades de DAECPU y de la Intendencia de Montevideo, y marcó el final de la temporada 2026 del Concurso Oficial del Carnaval.