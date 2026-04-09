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Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | Daecpu |

se bajó el telón

Se conocieron los ganadores de las menciones del Carnaval 2026

Del evento participaron autoridades de DAECPU y de la Intendencia de Montevideo, y marcó el final de la temporada 2026 del Concurso Oficial del Carnaval.

Se entregaron las menciones del Carnaval 2026.

Se entregaron las menciones del Carnaval 2026.

 Intendencia de Montevideo
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Con la presencia de autoridades de la Intendencia de Montevideo y de DAECPU, se dieron a conocer los ganadores, de las menciones tanto técnicas como individuales, del Concurso Oficial del Carnaval. Este evento marcó el final de la temporada 2026 de la máxima fiesta popular de nuestro país.

El evento, que tuvo lugar en el escenario Alfredo Zitarrosa de la Rural del Prado, entregó premios y reveló a las figuras y momentos destacados del Carnaval 2026.

Menciones del Concurso Oficial de Carnaval

  • Revelación del Carnaval: Más Que Lonja
  • Figura Máxima del Carnaval: Imanol Sibes
  • Figura de Oro: Raúl Castro
  • Mejor Espectáculo de Carnaval: Doña Bastarda
  • Diploma Especial al Espectáculo Promotor De Igualdad de Género: Madame Gótica
  • Mejor Vestuario de Murgas: La Gran Muñeca
  • Mejor Vestuario de Parodistas: Zíngaros
  • Mejor Vestuario de Sociedad de Negros y Lubolos: Yambo Kenia
  • Mejor Vestuario de Humoristas: Sociedad Anónima
  • Mejor Vestuario de Revistas: La Compañía
  • Mejor Maquillaje Murgas: Falta y Resto
  • Mejor Maquillaje de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores
  • Mejor Maquillaje Revistas: La Compañía
  • Mejores Sombreros: Queso Magro (Retirada)
  • Arte Plástico en Tambores: Integración
  • Mejor Puesta en Escena de Murgas: Doña Bastarda
  • Mejor Puesta en Escena de Parodistas: Momosapiens
  • Mejor Puesta en Escena de Sociedad de Negros y Lubolos: Integración
  • Mejor Puesta en Escena de Humoristas: Sociedad Anónima
  • Mejor Puesta en Escena de Revistas: Tabú
  • Mejor Coreografías de Revistas: La Compañía
  • Mejor Coreografías de Sociedad de Negros y Lubolos: Valores y Yambo Kenia
  • Mejor Coreografías de Parodistas: Zíngaros
  • Mejor Letrista de Murga: Cayó la Cabra
  • Mejor Letrista de Parodistas: Momosapiens
  • Mejor Letrista de Sociedades de Negros y Lubolos: Integración y Valores
  • Mejor Letrista de Humoristas: Sociedad Anónima
  • Mejor Letrista de Revistas: Tabú

Menciones técnicas con nominación

  • Mejor Puesta en Escena del Carnaval: Momosapiens
  • Mejor Libreto del Carnaval: Cayó la Cabra
  • Mejor Iluminación de Carnaval: La Gran Muñeca
  • Mejor Arreglador Coral del Carnaval: Aníbal González (Yambo Kenia)

Menciones colectivas

  • Mejor Batería de Murga: La Nueva Milonga
  • Mejor Cuerda de Tambores: Valores
  • Mejor Conjunto Musical: La Compañía
  • Mejor Coro de Murga: Patos Cabreros
  • Mejor Coro del Carnaval: Zíngaros
  • Mejor Cuerpo de Baile de Sociedades de Negros y Lubolos: Valores
  • Mejor Cuerpo de Baile de Revistas: La Compañía
  • Mejor Cuadro de Sociedades de Negros y Lubolos: El Lago De Los Cisnes Negros (Yambo Kenia)
  • Mejor Cuadro de Revistas: Pájaros Perdidos (La Compañía)
  • Mejor Cuadro de Humoristas o Humorada: Quirófano (Cyrano’s)
  • Mejor Parodia: Coda (Momosapiens)
  • Mejor Saludo de Murga: Falta y Resto
  • Mejor Retirada de Murga: Don Bochinche y Compañía
  • Mejor Cuplé: El Busto de Artigas (Bastarda)
  • Mejor Elenco: Momosapiens

Menciones individuales

  • Mejor Vedette: Micaela Gares (Yambo Kenia)
  • Mejor Cuadro de Mama Vieja y Gramillero: Yambo Kenia
  • Mejor Escobero: Federico Larraura (Yambo Kenia)
  • Mejor Bailarina: Flavia Ortega (Integración)
  • Mejor Bailarín: Julio del Río (Tabú)
  • Mejor Director Escénico de Murgas: Rafael Antognazza (La Nueva Milonga)
  • Mejor Interpretación Vocal Masculina: Damián Luzardo (Zíngaros)
  • Mejor Interpretación Vocal Femenina: Antonella Puga (Tabú)
  • Mejor Solista Masculino de Murga: Alexander Silva (Los Diablos Verdes)
  • Mejor Solista Femenina de Murga: Lucila Scariato (Falta y Resto)
  • Mejor Actriz: María Elena Pérez (Valores)
  • Mejor Actor: Federico Pereyra (Momosapiens)
  • Figura de Lubolos: María Noel Etcheverría (Integración)
  • Figura de Revistas: Sergio Hernández (La Compañía)
  • Figura de Humoristas: Dahiana Bassadone (Cyrano’s)
  • Figura de Parodistas: Camila Caeiro (Momosapiens)
  • Figura de Murgas: Fabrizio Silvera (La Nueva Milonga)
  • Mejor Utilización de Pantalla: Doña Bastarda
  • Mejor Bajada de Murgas: Doña Bastarda

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