Canelones se prepara para unas vacaciones llenas de magia y experiencias interactivas

La semana continúa el martes 30 de junio con “La princesa insoportable y la bruja sabia”, una obra que combina humor, fantasía y valiosos mensajes sobre la convivencia y el crecimiento personal. La función será a las 16 horas en el Centro Cultural Politeama, consolidando a la sala como uno de los principales escenarios de la programación invernal canaria.

Complejo Politeama y Espacio Colón Complejo Politeama y Espacio Colón

Uno de los eventos más singulares de estas vacaciones tendrá lugar el miércoles 1.º de julio con la apertura de “CTRL-Z. Del circo a la máquina. De la máquina al cuerpo”, una muestra interactiva que invita a explorar los vínculos entre el cuerpo, la tecnología y las artes circenses.

La exposición podrá visitarse entre las 14 y las 20 horas en Espacio Colón, ofreciendo una experiencia participativa donde el público no solo observa, sino que también interactúa y experimenta.

El viernes 3 de julio, Espacio Colón se transformará en un gran espacio de encuentro y recreación con una propuesta organizada por la Unidad de Animación Sociocultural. Entre las 14 y las 16 horas, niñas, niños y familias podrán disfrutar de videojuegos retro y juegos de bloques, recuperando formas de entretenimiento que combinan creatividad, estrategia y diversión compartida.

Ese mismo día, a las 16 horas, el circo volverá a ser protagonista con “Desencajando”, de Circo Tranzat. El espectáculo propone un viaje por el humor, el riesgo y la destreza física, explorando situaciones inesperadas que desafían la lógica y despiertan la sorpresa. La obra tendrá una segunda función el sábado 4 de julio, también a las 16 horas, en el Centro Cultural Politeama.

La programación culminará el domingo 4 de julio con una nueva entrega del ciclo Aventuras de Cine, que presentará la película “Kayara: la princesa inca” (ATP). La función será a las 16 horas en Espacio Colón, invitando a las familias a cerrar las vacaciones con una historia de valentía, identidad y aventura inspirada en la cultura andina.

Con propuestas y espectáculos accesibles para todos los públicos, Canelones reafirma su apuesta por una agenda cultural diversa y descentralizada durante las vacaciones de invierno. Una invitación a descubrir historias, compartir experiencias y disfrutar del tiempo libre a través del arte, el juego y la creatividad.

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