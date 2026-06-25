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Cultura y espectáculos Espacio Colón |

Vacaciones de invierno en Complejo Politeama

Canelones se prepara para unas vacaciones llenas de magia y experiencias interactivas

Canelones te espera con espectáculos para todas las edades y con una agenda invernal que propone transformar cada tarde en una oportunidad

Vacaciones de invierno en Politeama
Vacaciones de invierno en Politeama
Complejo Politeama y Espacio Colón
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Por Redacción Caras y Caretas

Las vacaciones de invierno llegan a Canelones con una agenda cultural especialmente diseñada para disfrutar en familia. Teatro, circo contemporáneo, cine, espacios recreativos y una innovadora muestra interactiva conforman una programación que invita a niñas, niños y adultos a encontrarse con el arte, el juego y la imaginación en distintos espacios culturales del departamento.

Vacaciones de invierno en Politeama

El recorrido comienza el sábado 27 de junio en el Complejo Cultural Politeama con “Guerreras Doradas”, un espectáculo que promete emoción, aventura y entretenimiento para todas las edades. La propuesta contará con dos funciones, a las 16 y a las 18 horas, ofreciendo una excelente oportunidad para dar inicio al receso escolar con una experiencia artística de calidad.

La semana continúa el martes 30 de junio con “La princesa insoportable y la bruja sabia”, una obra que combina humor, fantasía y valiosos mensajes sobre la convivencia y el crecimiento personal. La función será a las 16 horas en el Centro Cultural Politeama, consolidando a la sala como uno de los principales escenarios de la programación invernal canaria.

Complejo Politeama y Espacio Colón

Uno de los eventos más singulares de estas vacaciones tendrá lugar el miércoles 1.º de julio con la apertura de “CTRL-Z. Del circo a la máquina. De la máquina al cuerpo”, una muestra interactiva que invita a explorar los vínculos entre el cuerpo, la tecnología y las artes circenses.

La exposición podrá visitarse entre las 14 y las 20 horas en Espacio Colón, ofreciendo una experiencia participativa donde el público no solo observa, sino que también interactúa y experimenta.

El viernes 3 de julio, Espacio Colón se transformará en un gran espacio de encuentro y recreación con una propuesta organizada por la Unidad de Animación Sociocultural. Entre las 14 y las 16 horas, niñas, niños y familias podrán disfrutar de videojuegos retro y juegos de bloques, recuperando formas de entretenimiento que combinan creatividad, estrategia y diversión compartida.

Ese mismo día, a las 16 horas, el circo volverá a ser protagonista con “Desencajando”, de Circo Tranzat. El espectáculo propone un viaje por el humor, el riesgo y la destreza física, explorando situaciones inesperadas que desafían la lógica y despiertan la sorpresa. La obra tendrá una segunda función el sábado 4 de julio, también a las 16 horas, en el Centro Cultural Politeama.

La programación culminará el domingo 4 de julio con una nueva entrega del ciclo Aventuras de Cine, que presentará la película “Kayara: la princesa inca” (ATP). La función será a las 16 horas en Espacio Colón, invitando a las familias a cerrar las vacaciones con una historia de valentía, identidad y aventura inspirada en la cultura andina.

Con propuestas y espectáculos accesibles para todos los públicos, Canelones reafirma su apuesta por una agenda cultural diversa y descentralizada durante las vacaciones de invierno. Una invitación a descubrir historias, compartir experiencias y disfrutar del tiempo libre a través del arte, el juego y la creatividad.

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Entradas disponibles en este link.

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