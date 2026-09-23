Vengo del Sur: Bruno Roth presenta una nueva voz de la canción nacional

El Sur como identidad

El nombre del proyecto funciona también como una declaración artística. En Vengo del Sur, el Sur no aparece únicamente como una referencia geográfica, sino como un territorio emocional y cultural desde el cual observar y narrar determinadas experiencias.

A través de sus diez canciones, Roth construye un mapa íntimo en el que aparecen la duda, la espera, el deseo y el encuentro. Son temas que parten de una experiencia personal, pero buscan convertirse en relatos reconocibles para otros.

Una propuesta colectiva

Para llevar el álbum al escenario, Roth estará acompañado por Vicente Martínez Herrera en bajo, Emiliano Pérez Saavedra en guitarra, Roberto Rodino en batería, Ítalo Raymondo en teclados y Gonzalo Socias en pads y bandoneón.

La presentación en Magnolio Sala representa así un momento central para un proyecto que comienza a delinear su identidad dentro de la escena musical uruguaya. Con Vengo del Sur, Bruno Roth apuesta por una canción contemporánea que toma elementos de distintas tradiciones para construir una voz propia y situada en el presente de la música nacional.