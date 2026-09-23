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Cultura y espectáculos Vengo del Sur | Bruno Roth |

9 DE OCTUBRE EN MAGNOLIO SALA

Vengo del Sur: Bruno Roth presenta una nueva voz de la canción nacional

El cantautor uruguayo llega a Magnolio Sala con su primer álbum, un proyecto que cruza canción de autor, folk y pop-rock desde una mirada personal sobre el Sur.

Bruno Roth presenta Vengo del Sur

Bruno Roth presenta Vengo del Sur
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Por Redacción de Caras y Caretas

La música nacional incorpora una nueva propuesta con Vengo del Sur, el proyecto con el que el cantautor uruguayo Bruno Roth inicia una nueva etapa de su recorrido artístico. El álbum, su primer trabajo de larga duración, reúne diez canciones y propone un universo sonoro en el que la canción de autor dialoga con el folk, el pop-rock y una sensibilidad marcadamente rioplatense.

Roth presentará el disco el viernes 9 de octubre, a las 21 horas, en Magnolio Sala, en un espectáculo que permitirá conocer la propuesta en su formato de banda completa y con una puesta que incorpora visuales e iluminación. Las entradas están a la venta en Redtickets.

Las canciones de Vengo del Sur surgieron inicialmente desde un lugar íntimo y fueron creciendo a través de un proceso de producción colectiva. Ese recorrido se refleja en un repertorio que alterna momentos de cercanía acústica con otros de mayor despliegue sonoro, construyendo diferentes climas a lo largo del espectáculo.

El Sur como identidad

El nombre del proyecto funciona también como una declaración artística. En Vengo del Sur, el Sur no aparece únicamente como una referencia geográfica, sino como un territorio emocional y cultural desde el cual observar y narrar determinadas experiencias.

A través de sus diez canciones, Roth construye un mapa íntimo en el que aparecen la duda, la espera, el deseo y el encuentro. Son temas que parten de una experiencia personal, pero buscan convertirse en relatos reconocibles para otros.

Una propuesta colectiva

Para llevar el álbum al escenario, Roth estará acompañado por Vicente Martínez Herrera en bajo, Emiliano Pérez Saavedra en guitarra, Roberto Rodino en batería, Ítalo Raymondo en teclados y Gonzalo Socias en pads y bandoneón.

La presentación en Magnolio Sala representa así un momento central para un proyecto que comienza a delinear su identidad dentro de la escena musical uruguaya. Con Vengo del Sur, Bruno Roth apuesta por una canción contemporánea que toma elementos de distintas tradiciones para construir una voz propia y situada en el presente de la música nacional.

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