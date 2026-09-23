La música nacional incorpora una nueva propuesta con Vengo del Sur, el proyecto con el que el cantautor uruguayo Bruno Roth inicia una nueva etapa de su recorrido artístico. El álbum, su primer trabajo de larga duración, reúne diez canciones y propone un universo sonoro en el que la canción de autor dialoga con el folk, el pop-rock y una sensibilidad marcadamente rioplatense.
9 DE OCTUBRE EN MAGNOLIO SALA
Vengo del Sur: Bruno Roth presenta una nueva voz de la canción nacional
El cantautor uruguayo llega a Magnolio Sala con su primer álbum, un proyecto que cruza canción de autor, folk y pop-rock desde una mirada personal sobre el Sur.