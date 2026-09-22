Benjamín Amadeo llegará a Montevideo este sábado 26 de setiembre para presentar Prometieron Volar, su cuarto álbum de estudio, en un concierto que tendrá lugar a las 20 hs en la Sala del Museo del Carnaval.
ENTRE LA INFANCIA Y LA ADULTEZ
Benjamín Amadeo llega a Montevideo con un disco sobre las promesas de la vida
El músico argentino se presentará este sábado 26 de setiembre en la Sala del Museo del Carnaval, donde recorrerá las canciones de su cuarto álbum de estudio y parte de su trayectoria como solista.