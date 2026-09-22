Benjamín Amadeo llega a Montevideo con un disco sobre las promesas de la vida

Entre las canciones que forman parte del repertorio aparecen “Cómo duele”, “Mil disparos”, “Posterguemos”, “Museo”, “El mensaje”, “Tú y yo”, “Pasaría” y “Tarde o temprano”.

En entrevistas recientes, Amadeo explicó que el disco no busca recuperar el pasado desde una nostalgia idealizada, sino revisar aquello que se esperaba de la vida y contrastarlo con la experiencia del presente. La llegada de la paternidad también ocupa un lugar en esa mirada personal y en varias de las canciones.

El encuentro con el público uruguayo

La presentación en Montevideo permitirá trasladar esas canciones al escenario y combinarlas con temas de sus trabajos anteriores, en una propuesta que pone el foco tanto en el repertorio como en el vínculo directo con el público.

El concierto será este sábado 26 de setiembre, a las 20:00, en la Sala del Museo del Carnaval, ubicada en la Ciudad Vieja. Las entradas están disponibles a través de RedTickets.