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Cultura y espectáculos Benjamin Amadeo | Sala del Museo | Montevideo

ENTRE LA INFANCIA Y LA ADULTEZ

Benjamín Amadeo llega a Montevideo con un disco sobre las promesas de la vida

El músico argentino se presentará este sábado 26 de setiembre en la Sala del Museo del Carnaval, donde recorrerá las canciones de su cuarto álbum de estudio y parte de su trayectoria como solista.

Benjamín Amadeo

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El nuevo trabajo discográfico parte de una imagen de la infancia. La portada recupera una fotografía del artista cuando tenía cuatro años, vestido con una capa de Superman. Aquella escena se convirtió en una metáfora de las expectativas con las que se construye la vida y de la distancia entre lo que se imaginaba durante la infancia y aquello que finalmente ocurre en la adultez.

Un disco sobre crecer

Prometieron Volar reúne diez canciones y fue producido por Gabriel Pedernera y Peter Akselrad. El álbum transita por distintos estados emocionales y aborda temas como el amor, las pérdidas, las ilusiones y los cambios personales.

Entre las canciones que forman parte del repertorio aparecen “Cómo duele”, “Mil disparos”, “Posterguemos”, “Museo”, “El mensaje”, “Tú y yo”, “Pasaría” y “Tarde o temprano”.

En entrevistas recientes, Amadeo explicó que el disco no busca recuperar el pasado desde una nostalgia idealizada, sino revisar aquello que se esperaba de la vida y contrastarlo con la experiencia del presente. La llegada de la paternidad también ocupa un lugar en esa mirada personal y en varias de las canciones.

El encuentro con el público uruguayo

La presentación en Montevideo permitirá trasladar esas canciones al escenario y combinarlas con temas de sus trabajos anteriores, en una propuesta que pone el foco tanto en el repertorio como en el vínculo directo con el público.

El concierto será este sábado 26 de setiembre, a las 20:00, en la Sala del Museo del Carnaval, ubicada en la Ciudad Vieja. Las entradas están disponibles a través de RedTickets.

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