Concurso Juan Carlos Onetti 2026: ¿Qué obras pueden participar y cómo postularse?

Narrativa: incluye novela, cuentos y microrrelatos.

Poesía.

Dramaturgia.

Literatura Infantil y Juvenil.

En todos los casos, las obras deben ser inéditas y estar escritas en lengua española, además de cumplir con los requisitos formales establecidos para cada categoría.

¿Cuánto se puede ganar?

La persona autora de la obra ganadora en cada categoría recibirá un premio de $100.000.

Además, la Intendencia de Montevideo financiará los costos de impresión de las obras ganadoras, con el objetivo de que sean publicadas a través de un sello editorial independiente uruguayo.

Los jurados también podrán otorgar hasta dos menciones por categoría, sin jerarquía. Cada mención tendrá un premio de $20.000.

¿Quiénes serán los jurados?

En Poesía, el jurado estará integrado por Mariela Huellmo, Malena Luján y Luis Bravo.

En Narrativa, evaluarán las obras Mario Delgado Aparaín, Diego Recoba y Luis Do Santos.

En Dramaturgia, participarán Leonor Courtoisie, Florencia Dansilio y Roxana Blanco.

En Literatura Infantil y Juvenil, el jurado estará compuesto por Fernando González, Pablo Choca y Dinorah López Soler.

Las personas identificadas con un asterisco en las bases fueron propuestas por la Casa de los Escritores, institución que participa en la selección de los jurados mediante un convenio con la Intendencia.

La edición 2026 mantiene la política de igualdad de género en la integración de los jurados y la incorporación de nuevas personalidades para favorecer la renovación, junto con referentes de reconocida trayectoria cultural.

¿Qué cambia en las bases de 2026?

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de disposiciones específicas vinculadas al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa.

Por eso, quienes quieran participar deberán consultar las bases correspondientes a su categoría y verificar los requisitos formales antes de presentar la obra.

¿Cómo postularse al Concurso Juan Carlos Onetti 2026?

La inscripción se realiza mediante el formulario web dispuesto por la Intendencia de Montevideo.

Hay tiempo para presentar las obras hasta el 30 de setiembre de 2026 a las 17:00 horas.

Además del premio económico, el concurso ofrece a las obras ganadoras la posibilidad de llegar a la publicación mediante el financiamiento de la impresión, una oportunidad especialmente relevante para quienes todavía no cuentan con una obra publicada.