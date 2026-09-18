Instituto Nacional de Artes Escénicas será acondicionado para la comunidad circense

La convención como un lugar de encuentro para la comunidad circense

Desde su primera edición, en 2007, la convención fue consolidándose como un lugar de encuentro para artistas circenses, en el que se promueve la formación, el intercambio de saberes, la práctica y la construcción de sentido de pertenencia, destacó Vidal.

Su trayectoria, agregó, acompañó el crecimiento y la profesionalización del circo en Uruguay, al generar espacios de participación tanto para artistas con experiencia como para nuevas generaciones.

La jerarca reconoció que el circo necesita áreas adecuadas para su realización, por lo que, adelantó, en el primer semestre de 2027, se acondicionará una de las salas del INAE en el barrio Ciudad Vieja a tales fines. Para ello, la cartera invertirá cerca de 1.300.000 pesos.

Al cierre de la ceremonia, Mahía saludó el esfuerzo de la sociedad civil y su vocación. “El Estado debe ocupar un lugar relevante a la hora no de sustituir las expresiones culturales, sino de apoyarlas y estimularlas”, enfatizó.

Dijo que el circo es “el arte callejero por esencia” y reiteró que el Estado debe respaldar este tipo de iniciativas.

El ministro citó a Nelly Goitiño cuando expresó que “no hay pan sin canto”, en alusión a la importancia de los valores culturales.

Festival internacional

La entrega del premio se realizó en el marco del lanzamiento del FIC del Uruguay, un espacio de referencia para el desarrollo y la profesionalización de las artes circenses en el país.

Desde 2014, el citado ámbito reúne espectáculos, talleres, residencias e instancias de intercambio entre artistas nacionales e internacionales, fortaleciendo la circulación y el encuentro en torno al circo.

El festival se realizará entre el jueves 17 y el domingo 27 de setiembre e incluirá 18 espectáculos y 31 funciones de artistas de Uruguay, Argentina, Italia, España y Francia.

Es organizado por la asociación civil Circo El Picadero, un espacio cultural autogestionado que, desde 2005, trabaja por el desarrollo y la promoción de la mencionada disciplina.