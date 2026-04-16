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Cultura | Expo Pastelería |

Algo dulce para desconectar

Arrancó la Expo Pastelería 2026: sabores del mundo y acceso libre en la Intendencia

La Expo Pastelería vuelve a Montevideo con entrada libre en la Intendencia. Cuatro días de clases, degustaciones y propuestas internacionales.

Expo Pastelería

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Comenzó este jueves la octava edición de la Expo Pastelería en la Intendencia de Montevideo, con una propuesta que reúne lo mejor del rubro a nivel local e internacional. El evento se desarrolla del 16 al 19 de abril, entre las 11 y las 19 horas, con entrada libre y gratuita.

Bajo la consigna “Pastelería del mundo”, la muestra ofrece demostraciones y talleres a cargo de referentes nacionales e invitados del exterior, en una agenda pensada tanto para profesionales como para público general. Las clases comienzan el viernes y son completamente gratuitas, uno de los principales atractivos de esta edición.

Plaza de comidas

Durante los cuatro días, los visitantes podrán recorrer más de 40 stands con productos elaborados, insumos y propuestas gastronómicas, además de disfrutar de la plaza de comidas instalada en la explanada, que amplía la experiencia con opciones para almorzar y degustar distintas especialidades.

La programación incluye instancias destacadas como las jornadas del viernes y domingo, donde la pastelera Verónica Galarraga presentará postres de diferentes partes del mundo. El sábado, el equipo de Crandon Gastronómico participará con una demostración especial de tres elaboraciones alineadas con la temática internacional del evento.

También habrá espacio para propuestas específicas como la pastelería sin gluten, con la participación de emprendimientos especializados que amplían la oferta y la hacen más inclusiva.

En paralelo, marcas del sector acompañan la iniciativa con actividades propias. Es el caso de Zanetti Uruguay, que además de su stand propone tres masterclass a cargo de reconocidas figuras del ámbito gastronómico.

Con talleres, degustaciones y una amplia variedad de propuestas, la Expo Pastelería se consolida como un evento de referencia en la agenda gastronómica local, apostando a la formación, la innovación y el intercambio cultural a través de la cocina dulce.

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