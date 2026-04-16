Comenzó este jueves la octava edición de la Expo Pastelería en la Intendencia de Montevideo, con una propuesta que reúne lo mejor del rubro a nivel local e internacional. El evento se desarrolla del 16 al 19 de abril, entre las 11 y las 19 horas, con entrada libre y gratuita.
Algo dulce para desconectar
Arrancó la Expo Pastelería 2026: sabores del mundo y acceso libre en la Intendencia
La Expo Pastelería vuelve a Montevideo con entrada libre en la Intendencia. Cuatro días de clases, degustaciones y propuestas internacionales.