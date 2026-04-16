Arrancó la Expo Pastelería 2026: sabores del mundo y acceso libre en la Intendencia

La programación incluye instancias destacadas como las jornadas del viernes y domingo, donde la pastelera Verónica Galarraga presentará postres de diferentes partes del mundo. El sábado, el equipo de Crandon Gastronómico participará con una demostración especial de tres elaboraciones alineadas con la temática internacional del evento.

También habrá espacio para propuestas específicas como la pastelería sin gluten, con la participación de emprendimientos especializados que amplían la oferta y la hacen más inclusiva.

En paralelo, marcas del sector acompañan la iniciativa con actividades propias. Es el caso de Zanetti Uruguay, que además de su stand propone tres masterclass a cargo de reconocidas figuras del ámbito gastronómico.

Con talleres, degustaciones y una amplia variedad de propuestas, la Expo Pastelería se consolida como un evento de referencia en la agenda gastronómica local, apostando a la formación, la innovación y el intercambio cultural a través de la cocina dulce.