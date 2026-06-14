Exportaciones lácteas crecieron 3% durante los primeros cinco meses de 2026

Diferencias entre los principales productos

De acuerdo con el informe elaborado por técnicos del Inale en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas, la leche en polvo descremada generó ingresos por US$ 20 millones, un 10% menos que en igual período de 2025. Los quesos facturaron US$ 34 millones, con una baja de 13%, mientras que la manteca alcanzó US$ 29 millones, aumentando 6%.

En términos de volumen, las exportaciones de leche en polvo entera crecieron 15%, hasta las 68.558 toneladas, y las de manteca aumentaron 19%, con 5.102 toneladas colocadas. Por su parte, la leche en polvo descremada cayó 14%, con 6.138 toneladas exportadas, y los quesos descendieron 13%, totalizando 6.938 toneladas.

Los lácteos continúan ocupando un lugar destacado en la canasta exportadora uruguaya. Durante 2025, el sector se ubicó en el cuarto lugar entre los principales productos exportados del país, detrás de la carne bovina, la celulosa y la soja.

En cuanto a los precios promedio acumulados entre enero y mayo, la leche en polvo entera registró una caída de 8% respecto al año anterior, mientras que la manteca retrocedió 11%. En cambio, la leche en polvo descremada aumentó 5% y los quesos mantuvieron valores similares.

Durante mayo de 2026, los precios promedio de exportación fueron de US$ 3.712 por tonelada para la leche en polvo entera, US$ 3.500 para la leche en polvo descremada, US$ 4.974 para los quesos y US$ 5.474 para la manteca.

Si se compara mayo de 2026 con diciembre de 2025, la leche en polvo entera mostró una mejora de 23% en su precio, mientras que la leche en polvo descremada cayó 9%, los quesos retrocedieron 3% y la manteca registró una baja de 20%.