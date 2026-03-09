Camila Peralta: del éxito en Netflix al escenario de El Galpón

Un unipersonal lleno de personajes

Suavecita es un unipersonal en el que Peralta despliega un amplio registro interpretativo. En escena encarna a la protagonista, pero también da vida a varios personajes que se entrecruzan en el relato, construyendo una historia llena de humor, crítica social y elementos fantásticos.

“La obra es un unipersonal, así que la única persona que van a ver en escena voy a ser yo que interpreto al personaje central que se llama Suavecita. Después hay como siete personajes más o menos que también interpreto, que son los que se vinculan con ella o personajes en los que, de algún modo, ella se transforma”, explicó.

La actriz define el espectáculo ante todo como una comedia, aunque subraya que el relato abre otras capas de lectura. “Es principalmente una comedia, pero también tiene una crítica social y una dimensión más sensible. En principio trata de una mujer que, de una manera que decidimos no contar, descubre que tiene un don y vamos a ver qué es lo que hace con ese don”.

Ese “don” se vuelve el motor de una historia que atraviesa lo cotidiano con lo extraordinario. En el hospital donde trabaja la protagonista, su capacidad para curar pacientes comienza a generar rumores y expectativas, mientras la ciencia médica intenta comprender lo que parece inexplicable.

Suavecita

La obra más querida

Desde su estreno, Suavecita ha recorrido escenarios de Montevideo, México, Madrid, Barcelona, Portugal y varias ciudades argentinas, entre ellas Mar del Plata, Rosario, Rafaela y Córdoba. En ese trayecto, el espectáculo se transformó en algo más que una obra dentro de la carrera de Peralta.

“Creo que sí, puedo decirlo sin que nadie se enoje, es la obra a la que más cariño le tengo, porque para mí representó un salto muy grande, no solo profesional, sino también de crecimiento personal, en una manera de trabajar. Además, me dio la posibilidad de ir a un montón de lugares con la obra y de conocer a mucha gente; incluso la hicimos en una cárcel. Todas esas experiencias que me trajo la obra hacen que esté eternamente agradecida. Así que sí, es mi preferida.”

Ese vínculo emocional con el espectáculo se explica también por la libertad creativa que implica un unipersonal, donde la actriz sostiene el ritmo dramático durante toda la función y construye múltiples identidades frente al público.

Del teatro al streaming

Aunque el teatro es el territorio donde Peralta desarrolló gran parte de su trayectoria, en los últimos años su rostro se volvió más familiar para el público a través de las plataformas de streaming como Netflix. Su participación en series como División Palermo y especialmente En el Barro ampliaron su reconocimiento.

La experiencia, explica, tiene una dinámica muy distinta a la del teatro. “La verdad es que son proyectos muy lindos porque se extienden en el tiempo. De En el barro hicimos la temporada 1 y la 2, que fueron seis meses trabajando con el mismo elenco. Entonces eso hace que, de algún modo, la vida de uno se transforme un poco en eso. Por suerte fue muy lindo”. El impacto del streaming también se refleja en la recepción del público. “Lo que está pasando con la recepción del público es espectacular. La temporada 2 (En el barro) que es la que salió este año, generó mucho revuelo y mucha aceptación. Entonces eso te transforma, en el sentido de que recibís mucho amor y más reconocimiento, por ahí en la calle y en esas cosas que quizá con el teatro uno no vive tanto. Así que para mí está buenísimo”,

Suavecita 1

El presente profesional de Peralta incluye rodajes audiovisuales, nuevas propuestas teatrales y la continuidad de espectáculos en cartel. La actriz describe su agenda como un período de intensa actividad.

“Sí, es una cantidad de proyectos que ya ni me entran en la agenda, básicamente. Hay algunos que no se pueden nombrar porque ya viste cómo son esas cosas en las que te dicen que no podés decir nada, sobre todo en lo audiovisual”. A la par, continúa desarrollando proyectos teatrales junto a su equipo creativo. “Y después estamos empezando un nuevo proyecto con el mismo grupo con el que hacemos Suavecita, sumando otros actores. Además, hago más obras de teatro allá en Buenos Aires: hago Un tiro cada uno, que es otra obra; hago Los miedos y hago Madre ficción, que es una obra que originalmente se estrenó acá en Uruguay, así que ya está muy vinculada con el país. Y después hay rodajes y cosas que se van a ir estrenando de trabajos que hicimos el año pasado. Pero bueno, es bastante, por suerte”.

Con ese recorrido a cuestas, Peralta vuelve a Montevideo con el entusiasmo de reencontrarse con el público local. La actriz asegura que cada función intentará construir una experiencia especial para quienes asisten. “Los quiero invitar; realmente voy a dar lo mejor de mí para que tengan una noche hermosa. Vamos a estar ahí el 21 y el 22 en El Galpón. Las entradas se compran por Red Tickets o en la boletería del teatro. Y nada, que se apuren a comprar porque puede que se agoten”.

Funciones en Montevideo

La obra se presentará en Teatro El Galpón, sala César Campodónico, con dos únicas funciones:

Sábado 21 de marzo – 21:00

Domingo 22 de marzo – 19:30

Ficha técnica

Autor y director: Martín Bontempo

Intérprete: Camila Peralta

Duración: 60 minutos

Calificación: Apto para mayores de 15 años

Entradas: $1600 (Socio Espectacular y El Galpón 50%; promociones La Diaria y BROU 2x1)

Entre erotismo, ciencia ficción y misterio, Suavecita propone un relato donde lo mágico y lo cotidiano conviven en un hospital público del conurbano bonaerense. Allí, una mujer descubre un don extraordinario mientras intenta algo mucho más concreto, ganar dinero para mantener a su hija y ofrecerle un futuro mejor. En ese cruce entre fantasía y realidad, Camila Peralta vuelve a escena en Montevideo con una obra que, según ella misma reconoce, marcó un punto de inflexión en su vida artística.