Contra el bloqueo

¡Participá!: Carnaval solidario con Cuba en el Velódromo

Carnaval solidario este viernes en el Velódromo en apoyo al pueblo cubano, que enfrenta uno de los momentos más duros del bloqueo de Estados Unidos.

Por Redacción Caras y Caretas

Este viernes 6 de marzo a las 19.00 horas el Velódromo de Montevideo será escenario de un Carnaval solidario por la Paz y contra el bloqueo imperialista a Cuba, una jornada artística y de compromiso en apoyo al pueblo cubano.

El espectáculo reunirá a destacadas figuras del carnaval uruguayo con el objetivo de recaudar fondos para atender necesidades urgentes en Cuba, país que atraviesa uno de los momentos más complejos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, en un contexto internacional particularmente difícil.

En ese marco, la convocatoria une la tradicional fiesta popular del carnaval con un gesto de solidaridad hacia un pueblo que históricamente ha demostrado su compromiso internacionalista.

A lo largo de décadas, Cuba ha sido reconocida por su solidaridad con distintos pueblos del mundo. Uruguay también fue parte de esa historia, en momentos difíciles de nuestra vida política y social, la isla abrió sus puertas y brindó apoyo a uruguayos que lo necesitaron, así como cooperación en áreas como la salud, la educación y la formación profesional.

Hoy, distintas organizaciones sociales y culturales llaman a devolver ese gesto acompañando al pueblo cubano en una coyuntura especialmente compleja. La actividad invita a participar, disfrutar del carnaval y aportar a una causa solidaria.

En el escenario actuarán destacadas agrupaciones del carnaval:

  • Patos Cabreros

  • Curtidores de Hongos

  • Diablos Verdes

  • La Gran Muñeca

  • Falta y Resto

  • Sociedad Anónima

  • La Trasnochada

  • Don Bochinche y Cía.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Velódromo o a través de RedTickets en el enlace:

CARNAVAL DEL VELODROMO – VIERNES 06/03 | RedTickets

La convocatoria es abierta a todo público y propone una noche de murga, cultura popular y solidaridad internacional.

Temas

Dejá tu comentario

