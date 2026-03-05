¡Participá!: Carnaval solidario con Cuba en el Velódromo

A lo largo de décadas, Cuba ha sido reconocida por su solidaridad con distintos pueblos del mundo. Uruguay también fue parte de esa historia, en momentos difíciles de nuestra vida política y social, la isla abrió sus puertas y brindó apoyo a uruguayos que lo necesitaron, así como cooperación en áreas como la salud, la educación y la formación profesional.

Hoy, distintas organizaciones sociales y culturales llaman a devolver ese gesto acompañando al pueblo cubano en una coyuntura especialmente compleja. La actividad invita a participar, disfrutar del carnaval y aportar a una causa solidaria.

En el escenario actuarán destacadas agrupaciones del carnaval:

Patos Cabreros

Curtidores de Hongos

Diablos Verdes

La Gran Muñeca

Falta y Resto

Sociedad Anónima

La Trasnochada

Don Bochinche y Cía.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Velódromo o a través de RedTickets en el enlace:

CARNAVAL DEL VELODROMO – VIERNES 06/03 | RedTickets

La convocatoria es abierta a todo público y propone una noche de murga, cultura popular y solidaridad internacional.