Política BROU | deudas | funcionarios

LLegó el limpia gorras

Funcionarios policiales recibirán ayuda del BROU para cancelar deudas

Desde este martes 10 de marzo, el BROU brindará apoyo financiero mediante créditos para facilitar la regularización de deudas de los funcionarios policiales.

 Foto: Sofia Torres / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El BROU y el Ministerio del Interior acordaron el inicio de una campaña de apoyo financiero para mejorar el acceso al crédito y facilitar la regularización de deudas de los funcionarios policiales. Las líneas de apoyo estarán disponibles, por única vez en este período de gobierno, a partir del 10 de marzo.

El ministro del Interior, Carlos Negro, celebró el trabajo con los sindicatos policiales para “mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los policías”. En esa dirección, valoró la nueva herramienta puesta a disposición por el BROU que posibilitará alivio financiero. “Seguramente, repercutirá en la vida económica, pero también familiar de nuestros funcionarios policiales”, definió.

Herramienta permitirá renovar o tomar crédito con condiciones favorables

Durante la firma del acuerdo, el presidente del BROU, Álvaro García, afirmó que la iniciativa se originó para subsanar situaciones de endeudamiento que afectan a funcionarios policiales. Añadió que, si bien el crédito es una excelente herramienta ante dificultades de financiamiento, “el sobreendeudamiento es la enfermedad de esa posibilidad positiva”.

García indicó que, ante la multiplicidad de ofertas, el BROU se presenta como la opción con menores tasas de interés. Por eso, se decidió habilitar una herramienta financiera que permitirá renovar o tomar crédito con condiciones favorables. También se beneficiará a los solicitantes, con un incremento en los plazos en deudas contraídas en unidades indexadas (UI), que varían de 63 a 72 meses. Quienes opten por esta ayuda percibirán un flujo adicional en sus salarios mensuales, explicó García.

Quita para deudas vencidas y refinanciamiento

* Se dispondrá otra ayuda económica para quienes afronten deudas vencidas en 2025 y que no hayan podido completar el pago de alguna de las cuotas.

* Podrán cancelar la deuda con una quita del 20% o realizar un refinanciamiento a la mitad de la tasa.

* Ambas opciones son solo para deuda de capital y se pagará en pesos uruguayos, incluso si los montos habían sido establecidos en UI o moneda extranjera.

* Ambos beneficios implican beneficios en caso de pagar contado, y descuentos en tasas en los casos de refinanciación de deudas vencidas, aseveró García.

* Esta opción estará operativa desde el 10 de marzo y será la única oportunidad para los funcionarios del Ministerio del Interior en este período de gobierno.

Educación financiera

García explicó que desde el BROU se trabaja con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para introducir en la currícula la formación financiera en primaria.

El jerarca del BROU explicó que desde hace años la institución trabaja sobre la temática en la Fundación Banco República, con talleres destinados a diferentes públicos, que llegan a unas 10.000 personas al año.

El convenio firmado por ambos organismos también propicia formación sobre autonomía financiera.

Por su parte, Negro remarcó la importancia de recibir educación específica para lograr una “higiene financiera” en el manejo de los ingresos en las familias.

"Sobre todo, en una sociedad de consumo como la actual, en la cual los estímulos al consumo se tornan muy difíciles de manejar", señaló el ministro.

