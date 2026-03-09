Comenzó el proceso de formación de aspirantes para el Instituto Nacional de Rehabilitación

Esta formación en la especialidad penitenciaria implica, además de los contenidos básicos de la Policía Nacional, “una carga total de casi 800 horas, donde tiene una impronta práctica muy importante”, agregó la Directora de Cefopen.

Dicha formación se compone de “un equipo educativo que acompaña a los docentes, que son la mayoría del sistema penitenciario, lectores, instructores”, quienes dictaran “contenidos como mediación y resolución no violenta de conflictos, técnicas de movilización y los componentes jurídico-administrativo, la normativa específica de lo que es el sistema penitenciario y el componente práctico fundamental”, indicó Barraco.

Los alumnos comienzan sus prácticas en las unidades penitenciarias a partir de la tercera semana de formación, con el fin de que progresivamente se incorporen distintos contenidos, “primero desde la observación y después haciendo la práctica hasta la culminación del egreso”, afirmó Barraco.

En este sentido, la Directora de la EPEB, Comisario Mayor Ana Lía Ramírez, expresó que la evaluación que recibirán los alumnos será paralela e individual.

WhatsApp Image 2026-03-09 at 12.57.40 PM (2)

Ingresarán más de 1000 funcionarios nuevos en 2026

Esto quiere decir que “nosotros realizamos una actividad, que es la proyección de lo que es las materias propiamente dichas que ellos deben tener en el tronco común para su formación como funcionarios de la escala básica, completando su carga horaria, y se hace un promedio, pero asimismo realizamos en materia de tronco común con docentes del Cefopen que vienen y se hacen una coordinación en forma conjunta de los saberes. Mezclando actividades procedimentales propiamente de la policía como de la especialidad que ellos van a obtener”, explicó Ramírez.

El Cefopen tiene un gran desafío para este año, ya que se prevé el ingreso de más de 1000 funcionarios, entre ellos, operadores penitenciarios, policía ejecutivos y técnicos que reforzarán y aumentarán la seguridad carcelaria.