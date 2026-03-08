Gustavo Salle dice que estamos al borde de la III GM y sugiere no ir al Mundial 2026

Mientras el país ya empieza a tachar los días para el Mundial, el diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana) acaba de patear el hormiguero con una propuesta: Uruguay no debería ir a Estados Unidos porque estamos al borde de una III GM.
¿Por qué bajarse del avión?
El legislador disparó contra el país anfitrión y la coyuntura global. Según Salle, estamos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial. Para él, festejar un gol mientras el mundo arde es "inadmisible". Calificó a Estados Unidos como un país gobernado por un "pedófilo, criminal y belicista". Ir a jugar allí sería, en sus palabras, un acto de "cobardía y sojuzgamiento".
Seguridad en duda
El diputado advirtió que la integridad física de los jugadores podría estar en riesgo debido al volátil contexto internacional. No solo le pide coherencia a Uruguay; exige que la FIFA directamente suspenda el torneo ante la gravedad de las matanzas en Medio Oriente.
"No podemos estar en actividades de disfrute mientras la humanidad vive este escenario internacional", sentenció el legislador. Salle es consciente de que su prédica es un grito en el desierto. Admitió que tanto la Coalición como el Frente Amplio tienen posturas que lo dejarán "muy solo" en este reclamo.