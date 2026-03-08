Gustavo Salle dice que estamos al borde de la III GM y sugiere no ir al Mundial 2026

Seguridad en duda

El diputado advirtió que la integridad física de los jugadores podría estar en riesgo debido al volátil contexto internacional. No solo le pide coherencia a Uruguay; exige que la FIFA directamente suspenda el torneo ante la gravedad de las matanzas en Medio Oriente.

"No podemos estar en actividades de disfrute mientras la humanidad vive este escenario internacional", sentenció el legislador. Salle es consciente de que su prédica es un grito en el desierto. Admitió que tanto la Coalición como el Frente Amplio tienen posturas que lo dejarán "muy solo" en este reclamo.