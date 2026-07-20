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Política

seguridad

Partido Nacional reclama la remoción del ministro Carlos Negro

Para el Honorable Directorio del Partido Nacional la gestión de Negro es un "fracaso" y carece de rumbo y planificación estratégica.

Negro cuestionado por el Partido Nacional.

Negro cuestionado por el Partido Nacional.

 Gastón Britos / FocoUy
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El Partido Nacional (PN) reclamó al presidente Yamandú Orsi la remoción del ministro del Interior, Carlos Negro. Sostiene que la gestión del secretario de Estado es un "fracaso" y lo acusan de "minimizar" las propuestas presentadas por los representantes partidarios.

Una declaración, aprobada este lunes, por el Honorable Directorio presidido por Álvaro Delgado, sostiene que "desde el inicio, la gestión del Ministro del Interior ha estado caracterizada por la inoperancia, falta de autocrítica e improvisación".

Agrega que esta situación "se ha expresado en un aumento en los homicidios, siendo el segundo peor primer semestre desde que empezaron los registros en el año 2013, pese a que en el mes de abril hablaron de 'baja histórica y consolidada".

Cuestionan Plan de Seguridad

Sostienen que el Plan de Seguridad, "lejos de representar un cambio de rumbo, ha quedado reducido a anuncios y promesas inconsistentes que no han tenido ningún impacto positivo".

Para los blancos, fue un mal mensaje del ministro, en materia estratégica, que "la guerra contra el narcotráfico estaba perdida".

A su juicio, "esto se ha evidenciado en medidas contradictorias e inentendibles, " como por ejemplo, "las contradicciones sobre la utilización de los vehículos blindados y el traslado de narcotraficantes fuera de la cárcel de máxima seguridad (casos de Ricardo Cáceres y Luis Fernández Albin)".

En esa línea, afirman que no se ve "una coordinación de inteligencia que, eficazmente, pueda dar un combate frontal al crimen organizado".

Por la remoción

A juicio del Honorable, "hay falta de planificación y gestión en el llenado de vacantes existentes y en las prometidas en campaña electoral, cuando prometieron 2000 policías nuevos para el combate a la delincuencia, algo que fue incumplido".

Se agrega que el ministro ha tratado "despectivamente" y "minimizó propuestas concretas llevadas por el Partido Nacional y calificó a la oposición de estar molesta por los buenos resultados de su administración".

"Los resultados están a la vista", sentencia.

En conclusión, "después de más de un año perdido, el Directorio del Partido Nacional reclama al Sr. Presidente de la República la remoción inmediata del Dr. Carlos Negro, ante el fracaso de su gestión en el Ministerio del Interior".

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