Dua Lipa inaugura un espacio con cien libros censurados de todo el mundo

"Cuando fundé el Club de Lectura Service95 quería que fuera un hogar para escritores y lectores, sin importar dónde estuvieran", expresó Dua Lipa durante la presentación. "Esta biblioteca es un santuario para los libros que desaparecieron, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y para los lectores que se niegan a que les digan qué pueden leer. A veces, lo más subversivo que puedes hacer es leer un libro y luego hablar sobre él", afirmó.

Livraria

La elección de la Livraria Lello tampoco es casual. Considerada una de las librerías más bellas del mundo, el edificio de más de un siglo de historia se ha convertido en un símbolo del patrimonio literario portugués y recibe miles de visitantes cada año.

Más que una simple colección de libros, la Manifesto Library pretende convertirse en un espacio de reflexión sobre un fenómeno que sigue vigente. Según datos de la American Library Association, solo en 2025 se registraron más de 4.200 títulos cuestionados o retirados de bibliotecas y centros educativos en Estados Unidos, una de las cifras más altas desde que existen registros, lo que demuestra que el debate sobre la censura literaria continúa plenamente vigente.