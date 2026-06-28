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Cultura | Dua Lipa |

libros prohibidos

Dua Lipa inaugura un espacio con cien libros censurados de todo el mundo

La cantante Dua Lipa ha creado un espacio donde agrupa cien libros que han sufrido censura. En 2026 se registró la cifra más alta de títulos censurados.

Dua Lipa inauguró una sección de libros censurados, prohibidos o cuestionados en una librería de Portugal.&nbsp;

Dua Lipa inauguró una sección de libros censurados, prohibidos o cuestionados en una librería de Portugal. 
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Dua Lipa inauguró en la histórica Livraria Lello, en la ciudad portuguesa de Oporto, la Manifesto Library, un espacio permanente que reúne un centenar de libros que fueron censurados, prohibidos o cuestionados en distintos países por abordar temas considerados incómodos o controvertidos.

La iniciativa nació de la mano de Service95, el club de lectura creado por la artista, y busca reivindicar la libertad de expresión a través de la literatura. La selección incluye obras que, en diferentes momentos de la historia, fueron retiradas de escuelas, prohibidas por gobiernos o vetadas por tratar cuestiones relacionadas con la política, la raza, la identidad, la sexualidad o los derechos humanos.

Cien títulos que sufrieron censura

Entre los títulos elegidos figuran El cuento de la criada, de Margaret Atwood; libros de Salman Rushdie quien durante años vivió bajo amenaza de muerte tras la publicación de Los versos satánicos, la premio Nobel Olga Tokarczuk y el poeta estadounidense Reginald Dwayne Betts, entre otros autores cuyas obras desafiaron distintas formas de censura.

"Cuando fundé el Club de Lectura Service95 quería que fuera un hogar para escritores y lectores, sin importar dónde estuvieran", expresó Dua Lipa durante la presentación. "Esta biblioteca es un santuario para los libros que desaparecieron, para los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y para los lectores que se niegan a que les digan qué pueden leer. A veces, lo más subversivo que puedes hacer es leer un libro y luego hablar sobre él", afirmó.

Livraria

La elección de la Livraria Lello tampoco es casual. Considerada una de las librerías más bellas del mundo, el edificio de más de un siglo de historia se ha convertido en un símbolo del patrimonio literario portugués y recibe miles de visitantes cada año.

Más que una simple colección de libros, la Manifesto Library pretende convertirse en un espacio de reflexión sobre un fenómeno que sigue vigente. Según datos de la American Library Association, solo en 2025 se registraron más de 4.200 títulos cuestionados o retirados de bibliotecas y centros educativos en Estados Unidos, una de las cifras más altas desde que existen registros, lo que demuestra que el debate sobre la censura literaria continúa plenamente vigente.

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