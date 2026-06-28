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Derecho Humanos Maldonado | golpe |

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A 53 años del Golpe de Estado, inauguraron el primer Sitio de la Memoria en Maldonado

El Sitio de la Memoria se ubica en el Paseo de San Fernando, lugar donde durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención y torturas.

Sitio de la Memoria en el Paseo de San Fernando.

Sitio de la Memoria en el Paseo de San Fernando.

 Imagen tomada de FM Gente
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Fue inaugurado el primer Sitio de la Memoria en la ciudad de Maldonado. Fue este sábado 27 de junio, a 53 años del golpe de Estado, y con presencia de legisladores, ediles y diferentes autoridades locales. El Paseo San Fernando fue declarado como Sitio de Memoria.

Se trata del edificio ubicado sobre las calles 25 de Mayo y Sarandí, que actualmente es propiedad de la Intendencia de Maldonado. Allí funcionó como centro clandestino de detención y tortura de referentes políticos y sindicales a cargo del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA 4), entre los años 1970 y 1985.

En el evento, describe la emisora local FM Gente donde se descubrió la placa que señaliza al lugar como sitio de memoria, estuvo presente una de las peticionarias, integrante de Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria, Raquel Hernández, quien en rueda de prensa señaló “fue tremendamente brutal las cosas que acontecieron acá dentro. Tenemos testimonios, documentación, fue un centro clandestino de detención y tortura”.

Hernández declaró que espera que esta declaración, que consideran un hito histórico, permita “reconstruir la ciudadanía a partir de la memoria de toda la población que sufrió la dictadura, reconstruir la identidad de Maldonado, el respeto al otro, la solidaridad y la buena vecindad, y para decir nunca más terrorismo de Estado”.

Memoria viva

A su ves, el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, dijo en rueda de prensa que “va a ser hoy un lugar donde la memoria viva se va a construir con toda la sociedad de Maldonado”.

“La mejor forma de fortalecer la democracia es saber qué pasó para no repetir la historia del pasado y poder fortalecer las instituciones, defender los derechos humanos y reconstruir el pasado para seguir reclamando verdad y justicia”, concluyó.

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