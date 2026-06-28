A 53 años del Golpe de Estado, inauguraron el primer Sitio de la Memoria en Maldonado

Hernández declaró que espera que esta declaración, que consideran un hito histórico, permita “reconstruir la ciudadanía a partir de la memoria de toda la población que sufrió la dictadura, reconstruir la identidad de Maldonado, el respeto al otro, la solidaridad y la buena vecindad, y para decir nunca más terrorismo de Estado”.

Memoria viva

A su ves, el diputado del Frente Amplio (FA) Joaquín Garlo, dijo en rueda de prensa que “va a ser hoy un lugar donde la memoria viva se va a construir con toda la sociedad de Maldonado”.

“La mejor forma de fortalecer la democracia es saber qué pasó para no repetir la historia del pasado y poder fortalecer las instituciones, defender los derechos humanos y reconstruir el pasado para seguir reclamando verdad y justicia”, concluyó.