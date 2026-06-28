Fue inaugurado el primer Sitio de la Memoria en la ciudad de Maldonado. Fue este sábado 27 de junio, a 53 años del golpe de Estado, y con presencia de legisladores, ediles y diferentes autoridades locales. El Paseo San Fernando fue declarado como Sitio de Memoria.
resistencia
A 53 años del Golpe de Estado, inauguraron el primer Sitio de la Memoria en Maldonado
El Sitio de la Memoria se ubica en el Paseo de San Fernando, lugar donde durante la dictadura funcionó un centro clandestino de detención y torturas.