El Mundial entra en zona de definición: quedaron definidos los dieciseisavos de final

El lunes será el turno de tres de los grandes candidatos. Brasil, que avanzó con autoridad como líder del grupo C, se medirá con Japón, mientras que Alemania chocará con Paraguay, una de las selecciones que logró avanzar como uno de los mejores terceros. La jornada se completará con un atractivo duelo entre Países Bajos y Marruecos.

El martes aparecerá otro de los favoritos. Francia enfrentará a Suecia después del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, mientras que el cierre de la jornada tendrá como protagonista al otro país anfitrión: México buscará los octavos de final frente a Ecuador, alentado por su público en el estadio Ciudad de México.

El miércoles será el turno de Inglaterra, que se cruzará con la República Democrática del Congo, Bélgica enfrentará a Senegal y Estados Unidos intentará hacer valer su condición de local cuando juegue ante Bosnia y Herzegovina en el estadio de la Bahía de San Francisco.

La recta final del Mundial: Enfrentamientos clave

La recta final de los dieciseisavos comenzará el jueves con uno de los partidos más atractivos de esta instancia: España, líder del grupo H, enfrentará a Austria, mientras que Portugal y Croacia protagonizarán un choque entre dos selecciones acostumbradas a disputar instancias decisivas en los grandes torneos.

La programación se cerrará el viernes con cuatro encuentros. Suiza abrirá la jornada frente a Argelia, Australia se medirá con Egipto y, más tarde, llegará uno de los partidos más esperados por los aficionados sudamericanos: Argentina, que selló el primer puesto del grupo J tras vencer 3-1 a Jordania, enfrentará a la sorprendente Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami.

El último boleto a los octavos de final se definirá en Kansas City, donde Colombia, líder del grupo K, buscará continuar su gran campaña frente a Ghana.

Con los favoritos aún en carrera, varias selecciones revelación y el atractivo adicional que supone el nuevo formato de 48 equipos, el Mundial entra en su fase más apasionante. A partir de ahora ya no alcanza con jugar bien: cada partido es una final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista.