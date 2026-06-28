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Inesperado regreso de los jugadores de la Selección Uruguaya

La vuelta de la selección a Uruguay quedó marcada por una inesperada controversia logística que generó malestar entre algunos jugadores.

Selección Uruguaya previo a enfrentarse a Cabo Verde.&nbsp;

Selección Uruguaya previo a enfrentarse a Cabo Verde. 
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La temprana eliminación de Uruguay del Mundial 2026 sigue dejando repercusiones. Varios futbolistas de la Selección Uruguaya debieron organizar su retorno en vuelos comerciales luego de que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) descartara contratar un vuelo chárter para la delegación.

Al menos tres jugadores emprendieron viaje hacia Montevideo en líneas aéreas comerciales, mientras que otros optaron por trasladarse directamente a distintas ciudades donde residen o juegan para reincorporarse a sus clubes. La situación generó sorpresa y malestar entre algunos integrantes del plantel, quienes, según trascendió, fueron informados recién entre la noche del viernes y la mañana del sábado de que no habría un vuelo especial para el regreso.

Regreso en vuelo comercial

De acuerdo con el periodista Martín Charquero, en el programa Punto Penal, algunos futbolistas incluso procuraron evitar compartir el avión con hinchas uruguayos que también regresan desde Norteamérica, en un contexto marcado por la frustración tras una de las peores campañas mundialistas de la selección.

La AUF salió al cruce de las críticas mediante un comunicado en el que aseguró que el vuelo chárter "nunca estuvo confirmado". La asociación explicó que, desde un principio, el retorno dependía del destino final de cada integrante de la delegación, ya que una parte importante de los futbolistas debía viajar directamente a los países donde habitan para reincorporarse a sus clubes.

"Al reducirse significativamente el número de pasajeros, los restantes integrantes de la delegación oficial iniciarán el retorno en vuelos de línea comercial, siendo esta la vía más rápida y eficiente para cada destino individual", sostuvo la AUF, que además informó que la llegada de los distintos grupos se producirá de forma escalonada.

La explicación, sin embargo, no logró apagar la polémica. El contraste con el viaje de ida realizado en un vuelo chárter que trasladó a más de 150 personas junto con unas cinco toneladas de equipamiento y utilería alimentó los cuestionamientos sobre la planificación del regreso. Mientras tanto, la dirigencia también emprende la vuelta en tandas. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, ya dejó Norteamérica junto a parte de la delegación, aunque algunos directivos permanecerán algunos días más en el continente.

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