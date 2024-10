El día señalado: este martes Paul McCartney volverá a tocar en el Centenario

Antes de que McCartney y su banda entren en escena, habrá dos presentaciones, programadas para realizarse a partir de las 19.15. Una será con un artista local, cuyo nombre todavía no se ha dado a conocer. La otra presentación será la del Dj Chris Holmes. Este artista acompaña al exbeatle desde hace una década y ha demostrado maestría en las técnicas para remixar buena parte de la obra de McCartney.

Ojo con lo que lleves al concierto

AM Producciones, la productora local del show, anunció que al estadio solo está permitido ingresar, entre otros objetos, con pilots con capucha (por si llueve, claro), cámaras digitales no profesionales y con lente fijo, riñoneras o mochilas chicas, botellas chicas (no te llevas la de litro y medio), gorros, lentes de sol (¿para la noche?), y, atentos, mate y termo.

Si pensaban llevar peluches, olvídenlo: está prohibido. Tampoco podrán llevar cedés (¿cedés?), banderas con palos, fuegos artificiales, armas, ni la cámara profesional por la que pagaste “un pastón” (para eso tendrás que acreditarte)

Las medidas que implementó la IM

Ante este megaevento, la Intendencia de Montevideo realizará una serie de acciones para evitar el estacionamiento en zonas prohibidas el martes 1º de octubre.

Las medidas son las mismas que ya se implementaron para el partido de la Selección Uruguaya de Fútbol contra Paraguay, el pasado viernes 6 de setiembre.

El objetivo, indicó la IM, es dar solución al estacionamiento indebido de vehículos de forma de evitar molestias a los vecinos de la zona y que todos quienes asistan puedan disfrutar del espectáculo.

En este marco, se acordó informar a los vecinos de la zona aledaña al Estadio Centenario y a quienes concurran al espectáculo, en dónde estará permitido estacionar y en dónde no.

El día del evento se entregarán folletos informativos, donde se establece que está prohibido estacionar sobre las aceras, cebras, cruces peatonales, bicisendas, ciclovías, los espacios verdes (canteros centrales y plazas), paradas de ómnibus, reservas de espacio, en rebajes de cordón y rampas de accesibilidad. Estos espacios están destinados exclusivamente al uso de peatones, ciclistas y personas con discapacidad, según lo establecen distintos artículos de Digesto Municipal (D.541, D.645, D. 654 y R. 424.1).

Asimismo, analizando las posibles alternativas, se permitirá el estacionamiento contra canteros, de manera de garantizar que haya plazas suficientes. Se podrá estacionar contra el parque a 45 grados y contra los canteros en paralelo, en los tramos:

* Av. Ricaldoni entre Navarro y Ramón Benzano (salida oeste).

* Av. Ricaldoni entre Luis P. Ponce y Pedro Campbell.

* Av. Ricaldoni entre Lorenzo Batlle y Ciudad de Bahía Blanca.

También se dispondrá de un grupo de cuidadores de vehículos identificados y autorizados por la Intendencia de Montevideo (identificados con carné y con chaleco verde) que ayudarán a los asistentes al concierto a estacionar en la zona de forma ordenada.