Estalló y respondió a las críticas: la guionista de Envidiosa defendió a su personaje principal

Pero el descargo no quedó ahí. La guionista profundizó su postura con una reflexión que fue celebrada por algunos y resistida por otros: “Creer que si sos tranquila, poco demandante y no hacés planteos alguien te va a amar más, me rompe el corazón. Atrasa muchísimo”. Para Aguirre, el problema no es el carácter de Vicky, sino el modelo de vínculo que muchas personas naturalizan.

En otra historia, fue todavía más directa. Cuestionó la idea de que el amor se basa en no molestar, no incomodar y no tener heridas. “Ese tipo no te ama. Le quedás cómoda”, escribió sin rodeos, y cerró con una frase que se transformó en lema viral: “No se conformen con ser fumables”.

Las palabras de la guionista reavivaron un debate que la serie viene planteando desde su primera temporada: el mandato social que pesa sobre las mujeres respecto al amor, la pareja y el paso del tiempo. Vicky encarna a una generación que creció con promesas de felicidad asociadas al “final feliz”, pero que choca de frente con la complejidad real de los vínculos adultos.

Lejos de ser una heroína perfecta, la protagonista se muestra impulsiva, contradictoria, insegura y, muchas veces, torpe emocionalmente. Y es justamente en esa imperfección donde la serie encuentra su mayor fuerza: exhibe sin maquillaje las dudas, frustraciones y miedos que atraviesan a muchas mujeres cuando la vida no se parece al plan que imaginaron.