Cultura | Envidiosa | Carolina Aguirre |

"Te elige, no te aguanta" 

Estalló y respondió a las críticas: la guionista de Envidiosa defendió a su personaje principal

Con la tercera temporada en Netflix, la guionista, Carolina Aguirre, salió al cruce de las críticas a Envidiosa y su protagonista.

La guionista de Envidiosa enfrentó algunas críticas.
El estreno de la tercera temporada de Envidiosa volvió a colocar a la serie en los primeros lugares de la preferencia en Netflix. Mientras miles de seguidores celebraron el regreso de Vicky y su caótico universo emocional, una ola de críticas comenzó a multiplicarse en redes sociales, cuestionando la verosimilitud del personaje y su manera de enfrentar la vida afectiva. El debate llegó rápidamente hasta la guionista de la ficción, Carolina Aguirre, quien decidió romper el silencio y responder a los cuestionamientos con una serie de historias en su cuenta de Instagram.

“No la puedo ver”, “es insoportable”, “muy exagerada” y “poco realista” fueron algunos de los mensajes que circularon con fuerza luego del lanzamiento de los nuevos episodios. El foco de los reproches volvió a concentrarse en Vicky, la protagonista interpretada por Griselda Siciliani, una mujer de cuarenta años que atraviesa una ruptura amorosa mientras intenta reconstruirse en medio de inseguridades, contradicciones y deseos que no siempre encajan con lo que se espera de ella.

Carolina Aguirre respondió a los cuestionamientos

Lejos de esquivar el tema, Aguirre eligió confrontar de lleno con una mirada que puso incómodos a muchos espectadores. “Me matan de pena las mujeres que se enojan porque Vicky es infumable”, escribió, al tiempo que lanzó una idea que se replicó de pantalla en pantalla: “Una pareja no te aguanta, te elige”. Con esa frase desarmó una de las críticas más repetidas sobre la serie: que el personaje era demasiado problemática como para resultar creíble dentro de una relación amorosa.

Pero el descargo no quedó ahí. La guionista profundizó su postura con una reflexión que fue celebrada por algunos y resistida por otros: “Creer que si sos tranquila, poco demandante y no hacés planteos alguien te va a amar más, me rompe el corazón. Atrasa muchísimo”. Para Aguirre, el problema no es el carácter de Vicky, sino el modelo de vínculo que muchas personas naturalizan.

Embed - Envidiosa: Temporada 3 | Tráiler oficial | Netflix

El amor...

En otra historia, fue todavía más directa. Cuestionó la idea de que el amor se basa en no molestar, no incomodar y no tener heridas. “Ese tipo no te ama. Le quedás cómoda”, escribió sin rodeos, y cerró con una frase que se transformó en lema viral: “No se conformen con ser fumables”.

Las palabras de la guionista reavivaron un debate que la serie viene planteando desde su primera temporada: el mandato social que pesa sobre las mujeres respecto al amor, la pareja y el paso del tiempo. Vicky encarna a una generación que creció con promesas de felicidad asociadas al “final feliz”, pero que choca de frente con la complejidad real de los vínculos adultos.

Lejos de ser una heroína perfecta, la protagonista se muestra impulsiva, contradictoria, insegura y, muchas veces, torpe emocionalmente. Y es justamente en esa imperfección donde la serie encuentra su mayor fuerza: exhibe sin maquillaje las dudas, frustraciones y miedos que atraviesan a muchas mujeres cuando la vida no se parece al plan que imaginaron.

