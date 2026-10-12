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Cultura | fallo |

A toda lonja

Fallos de las Llamadas de Admisión: La Nueva Escuela ganó en un total de 23 comparsas clasificadas para 2027

32 agrupaciones compitieron durante las Llamadas de Admisión en dos jornadas que se desarrollaron en el Prado en busca del pasaje al certamen oficial.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo dio a conocer los fallos de las Llamadas de Admisión «Rafael Martínez Crosa», de las cuales emergieron las 23 comparsas clasificadas para participar en el Desfile Oficial de Llamadas de 2027. La etapa clasificatoria se llevó a cabo durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre a lo largo de la avenida Delmira Agustini, en el tramo comprendido entre Buschental y León Ribeiro.

El jurado del concurso estuvo presidido por Alfredo Leirós y contó con la evaluación técnica en el Rubro 1 de Alejandro Simone, Jorge Damseaux, Leticia Tazzi y Pedro Tabares; mientras que el Rubro 2 estuvo a cargo de Alejandra Clavijo, Claudia Silva, Julio González y Paola Garabedián.

Liderazgo de La Nueva Escuela y las principales posiciones

En el certamen participaron 32 agrupaciones representativas de diversos barrios montevideanos e interior del país. La comparsa La Nueva Escuela obtuvo el primer lugar de la prueba tras registrar un total de 1367 puntos. El podio de las Llamadas de Admisión se completó con Samburu Morán en segundo lugar con 1335 unidades y Malanque en la tercera posición con 1318 puntos.

Las diez primeras ubicaciones del cuadro clasificatorio las completaron La Mazumba (1277), La Gozadera (1249), Lonjas de San Marcos (1226), La Generación Lubola (1215), La Josefina (1206), La Negra (1191) y Eco de Tambores (1182).

Nómina completa de agrupaciones clasificadas

Las restantes comparsas que obtuvieron el cupo para el desfile del año 2027 fueron Kimbundu (1175 puntos), La Dionisio Díaz (1159), Ubuntu (1158), Hay Q´Darle (1158), Lonjas de Inve (1157), Fortaleza Candombera (1149), Rosario 250 (1141), CLB Lonjas de Belgrano (1137), Lonjas de Vera (1129), Makondo (1122), Hechiceros (1117), El Sonar (1098) y La Nueva Z Candombe (1073).

Por su parte, nueve agrupaciones quedaron fuera del cupo oficial. La Que Toca y Son Del Norte empataron en la posición 24 con 1071 puntos, seguidas por De San Carlos (1036), Kindu (1033), Mandela (991), Rugir del Varona (975), La Bámbula (969), La Vía (957) y Ekundayo (945).

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