Fallos de las Llamadas de Admisión: La Nueva Escuela ganó en un total de 23 comparsas clasificadas para 2027

La gerencia de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo dio a conocer los fallos de las Llamadas de Admisión «Rafael Martínez Crosa», de las cuales emergieron las 23 comparsas clasificadas para participar en el Desfile Oficial de Llamadas de 2027. La etapa clasificatoria se llevó a cabo durante el sábado 10 y domingo 11 de octubre a lo largo de la avenida Delmira Agustini, en el tramo comprendido entre Buschental y León Ribeiro.