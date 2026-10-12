Ediles del FA reclaman investigar "hasta el hueso" el caso Pablo Leiva

Para los ediles frenteamplistas es “urgente avanzar en las reformas necesarias para actualizar y hacer efectiva” la ley de financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, señalaron que el Estado “debe contar con organismos de control fuertes, con capacidad de actuar y prevenir estas situaciones”. “La política no puede ser un negocio, el Estado no puede ser un botín y la impunidad no puede tener protección política”, expresó la bancada.

Desde que se conoció el vínculo laboral de Leiva con Gómez, el FA ha puesto sobre la mesa la necesidad de modificar nuevamente la Ley 18.845; en particular, se ha planteado ir hacia un esquema de financiamiento de los partidos mayormente público y prohibir las donaciones anónimas.

El sábado, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, dijo que los partidos deben “construir una agenda para trabajar en la transparencia” y, en ese marco, “ver si hay que mejorar en algo la ley de financiamiento político” y “cómo fortalecer los organismos de contralor”. Pereira señaló que “lo mejor es que el financiamiento, como mínimo, tenga trazabilidad”, es decir, “que sepamos quién dona, que las declaraciones estén fundadas, que tengan documentación acreditante”.