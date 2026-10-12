Tiempo inestable con lluvias y lloviznas hasta el miércoles en todo el país

El meteorólogo Nubel Cisneros dio a conocer su informe del tiempo para el inicio de esta semana, anticipando la continuidad de condiciones atmosféricas inestables que se extenderán hasta el miércoles inclusive en gran parte del país. El escenario meteorológico estará caracterizado por abundante presencia de humedad, cielos cubiertos, bancos de niebla y la persistencia de lluvias y lloviznas aisladas.