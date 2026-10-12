Tiempo inestable con lluvias y lloviznas hasta el miércoles en todo el país

El meteorólogo Nubel Cisneros dio a conocer su informe del tiempo para el inicio de esta semana, anticipando la continuidad de condiciones atmosféricas inestables que se extenderán hasta el miércoles inclusive en gran parte del país. El escenario meteorológico estará caracterizado por abundante presencia de humedad, cielos cubiertos, bancos de niebla y la persistencia de lluvias y lloviznas aisladas.
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Evolución del tiempo día a día
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Lunes 12: La jornada comenzó fresca y húmeda, con nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde el ambiente se mantendrá fresco a templado con cielo nuboso, persistiendo la probabilidad de lloviznas aisladas principalmente en la zona sureste del país.
Martes 13: La mañana se presentará fresca y con abundante nubosidad, registrándose algunas lloviznas aisladas. Durante la tarde continuará el tiempo fresco a templado, generando lluvias y lloviznas con mejoras parciales a lo largo del día.
Miércoles 14: El día iniciará fresco, con cielo cubierto, nieblas y neblinas aisladas. En el transcurso de la tarde el tiempo seguirá de fresco a templado, manteniéndose la probabilidad de precipitaciones y lloviznas aisladas focalizadas en las regiones sur y este.
Detalle de temperaturas por zonas
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Lunes 12:
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Zona Norte: Máxima de 21 °C y mínima de 8 °C.
Zona Sur: Máxima de 21 °C y mínima de 8 °C.
Zona Metropolitana: Máxima de 21 °C y mínima de 8 °C.
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Martes 13:
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Zona Norte: Máxima de 23 °C y mínima de 12 °C.
Zona Sur: Máxima de 18 °C y mínima de 12 °C.
Zona Metropolitana: Máxima de 17 °C y mínima de 14 °C.
Miércoles 14:
Zona Norte: Máxima de 24 °C y mínima de 12 °C.
Zona Sur: Máxima de 20 °C y mínima de 12 °C.
Zona Metropolitana: Máxima de 18 °C y mínima de 14 °C.