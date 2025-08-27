Francisco Fattoruso: "Martes on Fire es un experimento que no para de crecer"

IMG-20250827-WA0009 Francisco Fattoruso en Martes On Fire

— ¿Cómo fue crecer en distintos países y en un ambiente musical? ¿Cómo te marcó eso?

—Tengo una vida bastante nómade. Nací en Estados Unidos, pero antes del año ya nos habíamos mudado varias veces, estuvimos en distintas ciudades. Después hubo un show de OPA en Buenos Aires, mis padres se fueron y estuvimos meses entre Argentina y Uruguay. Más tarde nos mudamos a Brasil, donde pasé toda mi infancia. Siempre rodeado de música: en casa, en los estudios, me quedaba dormido mientras mis padres grababan. Era inevitable que terminara haciendo música. Cada lugar tiene su identidad y sus códigos musicales, al vivir en diferentes lugares vas agarrando esos diferentes códigos.

— ¿Qué te aportó cada país? Brasil, Uruguay y Estados Unidos, que son los países donde más tiempo viviste.

— Brasil me marcó mucho, aunque de chico solo tocaba en casa. Absorbí el samba, la bossa nova, solo por estar ahí. en Uruguay, fue donde empecé a estudiar música realmente y a darle más en serio, y agarré mucho influencia del candombe, mi padre me llevaba mucho cuando salían los tambores ahí, en Isla de Flores, y me llevaba a la Casa del Lobo, y me enseñaron a tocar los tambores, y eso me ayudó con la parte rítmica de lo que es el bajo y en general. Siempre estuve muy conectado con el rock y con el jazz y con música más de acá de Estados Unidos, que eso también lo estudiaba en Uruguay, pero después de vivir acá también pude aprender por ejemplo música de los 70, que yo no conocía, música disco, funk, tuve que aprender un montón de canciones para la primera banda en la que trabajé, cerca de 50 o más; era música de otra generación que yo no conocía, y después, cuando me mudé a Atlanta, empecé a tocar música gospel, y aprendí gospel, y aprendí a tocar R&B, y todos los estilos que son de acá. Esa formación luego queda.

— ¿Te entusiasma volver a Uruguay?

— Siempre. Es mi hogar. Tengo a mi padre y amigos que son como hermanos. Me emociona poder ir, tocar, y con Martes on Fire reencontrarme con gente y conocer nueva.

Martes on Fire: una fiesta para la comunidad musical

— Para quienes no lo conocen, ¿qué es Martes on Fire?

— Bueno, Martes on Fire empezó en el 2012, cuando nosotros volvimos de Atlanta, nos mudamos para Uruguay a fines del 2011, y en Atlanta había como unas jams, que yo nunca era una especie una fiesta divertida y no como algo solo para músicos, ocurría de todo, siempre de forma entretenida. Varios días de la semana había diferentes lugares donde se desarrollaban este tipo de jams.



Cuando me mudé a Uruguay me dio una sensación rara de que no iba a poder ir una vez por semana a tocar y a conocer gente, músicos de la comunidad, y se me ocurrió hacer una jam similar de esa onda, y empezamos en el 2012 a hacer el Martes on Fire, que lo hacíamos todos los martes, y estuvo durante 5 años y medio, que fue el tiempo que estuve en Uruguay, religiosamente todos los martes estábamos ahí, y desde que me mudé, bueno, cada vez que voy a Uruguay lo hacemos.



Tenemos una banda fija, con la banda me gusta presentar una cantidad de canciones que siempre van cambiando de músicas que yo fui aprendiendo en mis viajes, y que son grandes temas, después tenemos siempre como invitados de lujo, invitados sorpresa, bandas que vienen y tocan temas, encuentros que se dan en el momento, básicamente es un espíritu así como alegre, de fiesta, para los músicos de una comunidad, por más que músicos vengan y no toquen, y otros que tocan, lo principal es como esa comunidad que se genera, que para mí, para la música es fundamental, es algo que sucede en muchos países del mundo, y que pueda pasar en Uruguay me parece genial.

— La función del martes agotó entradas y tuvieron que agregar el miércoles. ¿Cómo lo viviste?

— Súper emocionante. Después de tantos años, que la gente responda así me llena de alegría. Martes on Fire es eso: distenderse, olvidarse de todo un rato. Y la doble fecha me permite invitar a más gente.

— ¿Quiénes estarán en el escenario?

— La banda base es impresionante: Mateo Ottonello en batería, Matías Rada en guitarra y voz, Diego Soca también en guitarra y voz, Camila Sapin en voces, Coby Costa en percusión y Nacho Labrada en teclados. A eso sumale invitados que admiro muchísimo. Puedo adelantar que estará mi padre, Hugo Fattoruso, y Nicolás Ibarburu, Tato Bolognini y Albana Barrocas. Y muchas sorpresas que no puedo contar, porque es parte de la magia.

— Este año hay un cambio en el horario, ¿no?

— Sí. Arrancamos a las 19:00. Antes empezábamos más tarde, pero la gente pedía algo más temprano. Y parece que funcionó, porque agotamos entradas.

— ¿Cómo ves la música uruguaya hoy?

—Me sorprende siempre. La calidad es altísima y hay diversidad: candombe, rock, jazz, electrónica, todo. Para un país tan chico, es proporcionalmente impresionante la cantidad de músicos que hay. Es muy diferente a otras ciudades que conozco. Después de la pandemia siento que la gente valora más la música en vivo, y eso se nota en los shows: hay varios recitales enormes el mismo día y todos se llenan. Eso habla del hambre de música que hay.

— Has tocado con artistas de fama mundial. ¿Qué sentís en esos momentos?

— Me sigue pasando lo mismo que al principio: me pongo nervioso. Soy fan de muchos de ellos. Cuando toqué con Illya Kuryaki, yo los veía en MTV y de golpe estaba en su banda. O cuando compartí escenario con Fito Páez, con Charly… Son momentos en los que digo: “No lo puedo creer”. Y después, cuando todo fluye, agradezco estar ahí. Me siento afortunado y con muchas ganas de seguir aprendiendo siempre.

Martes on Fire: Martes 2 (agotado) y miércoles 3 de septiembre

19:00 horas

Entradas: redtickets