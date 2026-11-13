Jorge Drexler hizo historia en los Latin Grammy y dedicó uno de sus premios a Ruben Rada

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La canción también fue una oportunidad para reivindicar a quienes mantienen viva esta tradición popular. Facundo Balta recordó especialmente a la gente de Barrio Sur que cada domingo sostiene y transmite el candombe, una expresión fundamental de la identidad cultural uruguaya.

Drexler también se llevó el premio a Mejor Álbum Cantautor por Taracá y el galardón a Mejor Canción Alternativa por «Ante la duda baila», composición en la que participaron otros músicos, entre ellos el uruguayo Carlos Casacuberta.

La música uruguaya por todo lo alto

La presencia de Uruguay en esta edición no se limitó a Drexler. Julieta Rada y Nicolás Fervenza también estuvieron nominados, en una ceremonia que volvió a dar visibilidad al talento nacional en uno de los principales escenarios de la industria musical latinoamericana.

Con sus tres nuevas estatuillas, Drexler llegó a los 19 Latin Grammy y reafirmó una trayectoria que trasciende fronteras. Pero el resultado de esta edición dejó también otro reconocimiento: el candombe, sus referentes históricos, los barrios que lo mantienen vivo y una nueva generación de músicos uruguayos ocuparon un lugar destacado en la escena internacional.