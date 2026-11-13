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Cultura | Jorge Drexler | música | Latin Grammy

El candombe en lo más alto

Jorge Drexler hizo historia en los Latin Grammy y dedicó uno de sus premios a Ruben Rada

Jorge Drexler ganó tres Latin Grammy con Taracá, reivindicó el candombe y dedicó uno de sus premios a Ruben Rada.

Jorge Drexler ganó tres Latin Grammy, reivindicó el candombe y dedicó un premio a Rubén Rada.

Jorge Drexler ganó tres Latin Grammy, reivindicó el candombe y dedicó un premio a Rubén Rada.
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Jorge Drexler volvió a poner a Uruguay en el centro de la escena musical internacional. El cantautor obtuvo tres galardones en la 27.ª edición de los Latin Grammy, celebrada este jueves en Las Vegas, y alcanzó un total de 19 estatuillas en su trayectoria, consolidándose como el artista uruguayo más premiado en la historia del certamen.

El gran protagonista de la noche fue Taracá, su más reciente trabajo discográfico, un álbum concebido como un regreso a las raíces musicales uruguayas, con el candombe como hilo conductor y un diálogo permanente con nuevas generaciones de artistas y productores.

Uno de los reconocimientos llegó por «El tambor chico», composición realizada junto a Facundo Balta y grabada con La Rueda de Candombe. Al recibir el premio, Drexler dedicó la distinción al músico Ruben Rada, a quien definió como «nuestro maestro».

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La canción también fue una oportunidad para reivindicar a quienes mantienen viva esta tradición popular. Facundo Balta recordó especialmente a la gente de Barrio Sur que cada domingo sostiene y transmite el candombe, una expresión fundamental de la identidad cultural uruguaya.

Drexler también se llevó el premio a Mejor Álbum Cantautor por Taracá y el galardón a Mejor Canción Alternativa por «Ante la duda baila», composición en la que participaron otros músicos, entre ellos el uruguayo Carlos Casacuberta.

La música uruguaya por todo lo alto

La presencia de Uruguay en esta edición no se limitó a Drexler. Julieta Rada y Nicolás Fervenza también estuvieron nominados, en una ceremonia que volvió a dar visibilidad al talento nacional en uno de los principales escenarios de la industria musical latinoamericana.

Con sus tres nuevas estatuillas, Drexler llegó a los 19 Latin Grammy y reafirmó una trayectoria que trasciende fronteras. Pero el resultado de esta edición dejó también otro reconocimiento: el candombe, sus referentes históricos, los barrios que lo mantienen vivo y una nueva generación de músicos uruguayos ocuparon un lugar destacado en la escena internacional.

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