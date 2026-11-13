MSP alertó por "mieles afrodisíacas" que contienen sustancias para la disfunción eréctil

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¿Por qué consumir estas mieles puede ser peligroso?

Aunque se comercializan como productos naturales o estimulantes sexuales, estas preparaciones contienen medicamentos cuya utilización requiere indicación y supervisión médica.

Tanto el sildenafilo como el tadalafilo actúan dilatando los vasos sanguíneos, lo que puede provocar una disminución de la presión arterial. El riesgo aumenta cuando se combinan con otros medicamentos o sustancias que producen efectos similares.

El MSP advierte especialmente sobre las interacciones con:

Nitratos, incluidos los conocidos como poppers.

Medicamentos antihipertensivos.

Alfabloqueantes, como tamsulosina, terazosina y doxazosina.

La combinación puede provocar una caída importante de la presión arterial, conocida como hipotensión severa, con consecuencias potencialmente graves.

El riesgo es particularmente relevante para personas con enfermedades cardiovasculares o antecedentes de problemas cardíacos. Sin embargo, las autoridades aclaran que no tener este tipo de enfermedades no elimina la posibilidad de sufrir efectos adversos.

No son productos inocuos por presentarse como naturales

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es que estos productos pueden ser adquiridos y consumidos sin que las personas conozcan realmente qué sustancias contienen.

La denominación de “miel afrodisíaca” puede transmitir una falsa sensación de seguridad, pero la presencia de medicamentos activos en concentraciones desconocidas representa un riesgo.

El Ministerio recordó que los medicamentos registrados en Uruguay que contienen sildenafilo o tadalafilo también requieren receta profesional y deben utilizarse bajo indicación médica.

Por este motivo, no se recomienda consumir preparados que prometan mejorar el rendimiento sexual y que no cuenten con autorización sanitaria.

Antecedentes en otros países

La detección de este tipo de productos no es exclusiva de Uruguay. Países como Chile y Estados Unidos también han emitido advertencias sanitarias por la comercialización de supuestas mieles afrodisíacas que contenían medicamentos para la disfunción eréctil.

En Chile, por ejemplo, las autoridades detectaron productos de la línea Royal Honey y algunas de sus variantes. Entre las presentaciones identificadas había sobres de miel, gomitas, comprimidos y envases con apariencia de jarabe.

En Uruguay, hasta el momento, no se ha informado públicamente el nombre comercial de los productos detectados ni las presentaciones en las que se comercializan.

¿Qué hacer si consumiste una de estas mieles?

La recomendación del MSP es clara: no consumir estos productos y suspender inmediatamente su utilización si ya fueron adquiridos.

Si una persona los consumió y presenta síntomas como mareos intensos, desmayos, dolor en el pecho, dificultad para respirar o pérdida del conocimiento, debe solicitar atención médica urgente e informar al personal de salud sobre el producto ingerido.

Ante dudas o sospechas de intoxicación, están disponibles los siguientes servicios: