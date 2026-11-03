Godzilla Minus Zero: el rey de los monstruos vuelve con su mejor aventura

El séptimo arte continuó explorando los miedos nucleares con igual seriedad durante la década siguiente, sobre todo en el cine estadounidense, pero Godzilla tomo otro rumbo, y sus múltiples secuelas, muchas de ellas dirigidas también por el mismo realizador de la original, Ishiro Honda, se inclinaron más al factor de entretenimiento, sumergiéndose enteramente en los enfrentamientos entre el protagonista y los diversos y muy variopintos villanos que se le ponían enfrente, desde la polilla Mothra hasta su propia versión robótica MechaGodzilla.

Además, el gigante dinosaurio fue sensación entre grandes y chicos, despertando así diversas imitaciones con mayor o menor talento como Gamera, una tortuga gigante que pasó rápidamente de ser enemigo a defensor de la Tierra y amigo de los niños, como Ultraman, nacido de una serie que literalmente pretendía ser Godzilla en envase televisivo y semanal. Sin embargo, Godzilla siempre logró tener un lugar privilegiado dentro del género, y por más que muchas secuelas fuesen regulares, sus aventuras lograron ser siempre bien acompañadas por el público internacional y hasta tuvo varias versiones en suelo estadounidense, lo que hasta el día de hoy se mantiene gracias a su enfrentamiento/unión con King Kong, gran monstruo americano con el que supo pelear por primera vez en 1963.

Sin embargo, ese componente más serio y aterrador se fue desvaneciendo, y más allá del noble aporte del siempre interesante Hideaki Anno (el creador de otro mítico producto japonés, el anime Neon Genesis Evangelion) con su Shin Godzilla, el gigante parecía haber perdido para siempre esa faceta. Por suerte, no todo estaba dicho, y en 2023 llegó Godzilla minus one, película que tomó por sorpresa al mundo entero: ubicando la trama en el momento inmediato al final de la Segunda Guerra Mundial, el director Takashi Yamazaki reforzó el punto metafórico de aquella lejana original y compuso una visión descarnada sobre la sociedad de la época, poniendo como protagonista a un piloto con un complejo sentimiento de culpa por la misión que no pudo lograr y la impotencia ante la muerte de toda su familia. Coexistían en la cinta el horror y la esperanza, ya que luego del impacto inmediato de la presencia del monstruo, el pueblo lograba, gracias al trabajo colectivo, reorganizarse y buscar la forma de destruir la amenaza.

Lo más notable del trabajo de Yamazaki fue el poder quitarle a Godzilla su iconografía contemporánea y devolverla a los orígenes: lejos de las reversiones que lo cambiaban físicamente o el perfil actual de antihéroe incomprendido, aquí solo existía una fuerza bruta y destructora que escapa a la comprensión de los héroes, dejando una huella de incomprensible y espantosa destrucción. Y si Minus one es una película sobre el choque, es lógico que su continuación sea una cinta sobre las consecuencias, sobre lo que ocurre luego de ese impacto. Godzilla minus zero recupera a los protagonistas de la anterior quienes, dos años después de vencer a Godzilla, intentan seguir adelante y llevar una vida normal. Pero esta es una película de monstruos, y la amenaza vuelve a surgir de forma inesperada, lo que los obliga a volver a la batalla junto a misteriosos nuevos aliados.

Yamazaki entrega una película que alcanza y supera los logros de la primera entrega, tanto en su dimensión emoción como política y de gran espectáculo. Como drama, es sorprendente y bienvenido el tiempo que se dedica al desarrollo de los personajes, ahondando aún más en sus contradicciones y miedos; como cinta de acción, nuevamente hay un espectacular trabajo de efectos especiales, ofreciendo batallas impactantes que dejan un halo de destrucción realista y convincente.

Sin embargo, en el aspecto reflexivo y político es en donde se halla el punto más interesante de la cinta, indagando en lo que queda (moralmente, emocionalmente) de un país luego de un ataque tan contundente que deja una huella indeleble en la mentalidad de todos sus ciudadanos, los que lo vivieron y los que no, apuntando a que, más allá de la reconstrucción estructural, existió un profundo trabajo humano para tratar de encontrar un nuevo rumbo como sociedad. Dentro de una notable película de acción, se esconde un mensaje poderoso: la clave para salir adelante sigue estando en la lucha colectiva y la esperanza, nunca ingenua, de poder construir un mundo mejor.