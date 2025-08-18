La Filarmónica de Montevideo celebra a Beethoven con dos grandes conciertos en el Teatro Solís

Miércoles 27 de agosto: "88 teclas para Beethoven"

El segundo concierto, "88 teclas para Beethoven", se realiza en el marco de la Fiesta Nacional Suiza y contará con el apoyo de la Embajada de Suiza. El público podrá disfrutar del virtuosismo del pianista Javier Bezzato, quien interpretará el Concierto para piano Nº 1 de Beethoven. La noche también incluirá el estreno absoluto de "Ramblas de Montevideo", una obra comisionada por la propia orquesta al compositor Franco Polimeni, y la Sinfonía Nº 86 de Joseph Haydn.

Programa: FRANCO POLIMENI: "Ramblas de Montevideo" (estreno absoluto) LUDWIG VAN BEETHOVEN: Concierto para piano Nº 1 JOSEPH HAYDN: Sinfonía Nº 86



Las entradas para ambos conciertos están a la venta en Tickantel y en la boletería del Teatro Solís.

(Con información de IM)