Cultura | Filarmónica | Teatro Solís | Beethoven

Homenaje

La Filarmónica de Montevideo celebra a Beethoven con dos grandes conciertos en el Teatro Solís

La Orquesta Filarmónica brindará dos conciertos únicos en homenaje Ludwig van Beethoven bajo la dirección de Martín García.

Por Redacción Caras y Caretas

La Orquesta Filarmónica de Montevideo presenta su Temporada Principal de agosto con un especial homenaje al gran compositor Ludwig van Beethoven. Se trata de dos conciertos únicos, que se llevarán a cabo los miércoles 20 y 27 de agosto a las 19:30 h en la sala principal del Teatro Solís. Ambos eventos contarán con la dirección del maestro Martín García y la participación de destacados solistas.

Miércoles 20 de agosto: "LA QUINTA"

La primera noche, titulada "LA QUINTA", ofrecerá una programación variada que combina la música uruguaya y la clásica. El concierto abrirá con la emotiva pieza "Mburucuyá" de Eduardo Fabini. A continuación, la aclamada violinista Ellinor D'Melon interpretará el Concierto para violín de Max Bruch, y la noche culminará con la imponente Sinfonía Nº 5 de Beethoven, una de las obras más emblemáticas de la historia.

  • Programa:

    • EDUARDO FABINI: Mburucuyá

    • MAX BRUCH: Concierto para violín

    • BEETHOVEN: Sinfonía Nº 5

Miércoles 27 de agosto: "88 teclas para Beethoven"

El segundo concierto, "88 teclas para Beethoven", se realiza en el marco de la Fiesta Nacional Suiza y contará con el apoyo de la Embajada de Suiza. El público podrá disfrutar del virtuosismo del pianista Javier Bezzato, quien interpretará el Concierto para piano Nº 1 de Beethoven. La noche también incluirá el estreno absoluto de "Ramblas de Montevideo", una obra comisionada por la propia orquesta al compositor Franco Polimeni, y la Sinfonía Nº 86 de Joseph Haydn.

  • Programa:

    • FRANCO POLIMENI: "Ramblas de Montevideo" (estreno absoluto)

    • LUDWIG VAN BEETHOVEN: Concierto para piano Nº 1

    • JOSEPH HAYDN: Sinfonía Nº 86

Las entradas para ambos conciertos están a la venta en Tickantel y en la boletería del Teatro Solís.

(Con información de IM)

