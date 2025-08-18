La Orquesta Filarmónica de Montevideo presenta su Temporada Principal de agosto con un especial homenaje al gran compositor Ludwig van Beethoven. Se trata de dos conciertos únicos, que se llevarán a cabo los miércoles 20 y 27 de agosto a las 19:30 h en la sala principal del Teatro Solís. Ambos eventos contarán con la dirección del maestro Martín García y la participación de destacados solistas.
Homenaje
La Filarmónica de Montevideo celebra a Beethoven con dos grandes conciertos en el Teatro Solís
La Orquesta Filarmónica brindará dos conciertos únicos en homenaje Ludwig van Beethoven bajo la dirección de Martín García.