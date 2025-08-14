Los Chobys sorprendieron con el anuncio de una figura para el Carnaval 2026

De altas y bajas

Para el próximo Carnaval, Los Chobys tendrán importantes cambios en su plantel y utilizó sus redes sociales para anunciar tanto quienes no seguirán así como aquellas figuras que se pondrán el traje de los humoristas.

Camila Dell'Onte, Pablo Camacho, Cesar Traverso, Mathías Fariña, Jeremy Medina, Sebastián Custriel y Gabriela Píriz, son algunos de los nombres que no saldrán en los humoristas este Carnaval.

Además, Los Chobys anunciaron los regresos de Hernán Macón (como componente y arreglador coral) y Nicolás Morales como componente. A ellos se les suma los debuts con el conjunto de Camila Franca, Carolina del Río, Agustina Larruina y Leti Cohen.