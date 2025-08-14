Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval |

cambia de categoría

Los Chobys sorprendieron con el anuncio de una figura para el Carnaval 2026

Leti Cohen luego de un exitoso pasaje por Los Muchachos, cambia de categoría para ser parte de Los Chobys en el Carnaval 2026.

Por Fermín Veiga

A medida que el invierno se acerca, los conjuntos ultiman detalles para lo que será el desarrolló del próximo Carnaval, anunciando incorporaciones y salidas. Durante esta semana, quienes movieron “el mercado” fueron Los Chobys, que Leti Cohen será parte de los humoristas para el próximo Concurso Oficial del Carnaval.

“No iba a hacer carnaval… pero hicimos TODO para convencerla porque sabemos que es una Choby en potencia. Le ofrecimos de todo (menos plata, por razones obvias) y… ¡lo logramos! Dicen por ahí que es la versión femenina de Pacella… y vamos a tener el lujo de comprobarlo en primera fila. ¡Bienvenida, Leti Cohen!”, así fue como los humoristas anunciaron su nueva incorporación.

Leti Cohen viene de brillar en la categoría de parodistas, ya que en los últimos carnavales fue parte de Los Muchachos, con actuaciones fundamentales y siendo acompañada de forma perfecta por Denise Casaux y Fabrizio Silvera (quien será parte de La Nueva Milonga el próximo Carnaval).

De altas y bajas

Para el próximo Carnaval, Los Chobys tendrán importantes cambios en su plantel y utilizó sus redes sociales para anunciar tanto quienes no seguirán así como aquellas figuras que se pondrán el traje de los humoristas.

Camila Dell'Onte, Pablo Camacho, Cesar Traverso, Mathías Fariña, Jeremy Medina, Sebastián Custriel y Gabriela Píriz, son algunos de los nombres que no saldrán en los humoristas este Carnaval.

Además, Los Chobys anunciaron los regresos de Hernán Macón (como componente y arreglador coral) y Nicolás Morales como componente. A ellos se les suma los debuts con el conjunto de Camila Franca, Carolina del Río, Agustina Larruina y Leti Cohen.

