A medida que el invierno se acerca, los conjuntos ultiman detalles para lo que será el desarrolló del próximo Carnaval, anunciando incorporaciones y salidas. Durante esta semana, quienes movieron “el mercado” fueron Los Chobys, que Leti Cohen será parte de los humoristas para el próximo Concurso Oficial del Carnaval.
cambia de categoría
Los Chobys sorprendieron con el anuncio de una figura para el Carnaval 2026
Leti Cohen luego de un exitoso pasaje por Los Muchachos, cambia de categoría para ser parte de Los Chobys en el Carnaval 2026.