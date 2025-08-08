La fiesta popular más grande del país ya tiene marcado su calendario. La Intendencia de Montevideo y Daecpu definieron las fechas para todas las instancias que conformarán el próximo Carnaval, desde las pruebas de admisión hasta el tradicional Desfile de Llamadas.
apretá el pomo
Se conocieron las fechas para el Carnaval 2026: ¿cuándo comienza el concurso?
Conocé las fechas para todas las instancias que conformarán el próximo Carnaval, desde las pruebas de admisión hasta el tradicional Desfile de Llamadas.