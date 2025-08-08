Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Carnaval | pruebas de admisión | Concurso

apretá el pomo

Se conocieron las fechas para el Carnaval 2026: ¿cuándo comienza el concurso?

Conocé las fechas para todas las instancias que conformarán el próximo Carnaval, desde las pruebas de admisión hasta el tradicional Desfile de Llamadas.

Por Redacción Caras y Caretas

La fiesta popular más grande del país ya tiene marcado su calendario. La Intendencia de Montevideo y Daecpu definieron las fechas para todas las instancias que conformarán el próximo Carnaval, desde las pruebas de admisión hasta el tradicional Desfile de Llamadas.

El primer paso será la Prueba de Admisión de Llamadas, prevista para el 27 y 28 de setiembre. En esas jornadas, las comparsas de candombe que buscan un lugar en el desfile principal mostrarán su propuesta ante el jurado, desplegando tamboriles, danza y vestuario, en una muestra que año a año congrega a cientos de vecinos en los barrios.

La segunda cita importante será la Prueba de Admisión al Concurso Oficial, que se realizará entre el 10 y el 15 de noviembre en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Allí, murgas, parodistas, humoristas y revistas deberán convencer al tribunal para acceder al certamen más esperado por los aficionados.

El Desfile Inaugural del Carnaval tendrá lugar el 22 de enero en la avenida 18 de Julio. Como es tradición, carrozas, conjuntos y reinas recorrerán el centro de la ciudad, marcando el comienzo oficial de la temporada carnavalesca.

Concurso Oficial de Carnaval

Dos días después, el 26 de enero, comenzará el Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano, que se extenderá durante varias semanas y definirá a los ganadores de cada categoría.

Finalmente, el Desfile de Llamadas se celebrará el 6 y 7 de febrero en el barrio Sur y Palermo. Miles de personas se volcarán a Isla de Flores para acompañar a las comparsas en un recorrido cargado de ritmo y tradición.

