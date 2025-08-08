Se conocieron las fechas para el Carnaval 2026: ¿cuándo comienza el concurso?

El primer paso será la Prueba de Admisión de Llamadas, prevista para el 27 y 28 de setiembre. En esas jornadas, las comparsas de candombe que buscan un lugar en el desfile principal mostrarán su propuesta ante el jurado, desplegando tamboriles, danza y vestuario, en una muestra que año a año congrega a cientos de vecinos en los barrios.