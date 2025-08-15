Tras un ACV Sebastián Casafúa siente que renació

El cantautor uruguayo Sebastián Casafúa, una de las voces más reconocidas del pop local, vuelve al ruedo después de atravesar uno de los momentos más desafiantes de su vida. En la Navidad de 2022, a los 46 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le provocó afasia, una condición que le quitó el habla. Sin embargo, lejos de resignarse, comenzó un intenso proceso de recuperación con fonoaudiología y apoyo psicológico, mientras mantenía viva su pasión por la música.