Cultura | Sebastián Casafúa |

El arte de reinventarse

Tras un ACV Sebastián Casafúa siente que renació

Tras perder el habla por un ACV en 2022, el cantautor uruguayo, Sebastián Casafúa, lanza una nueva canción, libro y proyectos.

Por Redacción Caras y Caretas

El cantautor uruguayo Sebastián Casafúa, una de las voces más reconocidas del pop local, vuelve al ruedo después de atravesar uno de los momentos más desafiantes de su vida. En la Navidad de 2022, a los 46 años, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que le provocó afasia, una condición que le quitó el habla. Sin embargo, lejos de resignarse, comenzó un intenso proceso de recuperación con fonoaudiología y apoyo psicológico, mientras mantenía viva su pasión por la música.

Casafúa inició su trayectoria en las bandas Kirlian y Psimio, pero consolidó su carrera solista con Caudillo, disco que en 2019 le valió tres Premios Graffiti, incluyendo Mejor Solista Masculino y Mejor Álbum Pop. El ACV lo “reseteó”, como él mismo dice, pero no apagó su creatividad. A pocas horas de recuperar la capacidad de hablar, nació La nieve del 87, su primer tema después del episodio, inspirado en la final entre Peñarol y Porto por la Copa Intercontinental.

Embed - La nieve del 87

"Quiero estar vivo"

“Cuando tuve el ACV, todo era más oscuro. Quería reaparecer con una canción más arriba”, contó a Telemundo. Aunque volvió pronto a tocar la guitarra, cantar requirió más tiempo y esfuerzo. Ahora, con su voz recuperada, se muestra decidido: “Quiero cantar en vivo como antes. Estoy más envalentonado”.

Este año también publicará Hiato, un libro de cuentos editado por Criatura, que reinterpreta sus letras anteriores al ACV a la luz de lo que vivió. Además, asumirá la gerencia de la librería italiana Feltrinelli en Uruguay y continúa impulsando proyectos culturales como Montevideo Sonoro, Silent Horror Tour, Escuchas Silenciosas y los conciertos Antenas.

En esta nueva etapa también editará un libro que se llama “Hiato”, con cuentos inspirados en versos de sus letras anteriores al ACV y que tienen relación con lo que le pasó.

Con una energía renovada, Sebastián Casafúa encara el futuro con claridad y entusiasmo: “Quizás estoy más enfocado. Menos habla, más hechos”. Su regreso es una declaración de vida.

