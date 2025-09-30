Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Martín Fierro |

Televisión argentina

Los Martín Fierro tuvieron acento uruguayo, polémicas y otras joyitas

La 53ª edición de los premios más importantes de la televisión argentina volvió a reunir glamour, anécdotas y sorpresas. El reality “Gran Hermano” se consagró como mejor programa del género con participación uruguaya.

Los Martín Fierro 2025. Uno de los protagonistas de la ceremonia fue el uruguayo Santiago “Tato” Algorta.
Por Redacción de Caras y Caretas

La gran gala de los Premios Martín Fierro se celebró este domingo en el Hotel Hilton de Puerto Madero y, como cada año, dejó momentos memorables. Organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), los premios volvieron a consagrar a Santiago del Moro, que se llevó el Martín Fierro de Oro y también el de mejor conductor.

Uruguay presente en la noche

Uno de los protagonistas de la ceremonia fue Santiago “Tato” Algorta, ganador uruguayo de la última edición de Gran Hermano, quien subió al escenario junto a otros ex participantes para recibir la estatuilla como mejor reality. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Selva Pérez Piotti, también uruguaya y figura destacada del programa, que expresó en Instagram su malestar por no haber sido invitada.

“Obvio que me hubiera gustado estar presente. Lo di todo. Puede gustar o no, pero nunca fui planta”, escribió la exparticipante en sus redes. Más tarde aclaró que, a pesar de la tristeza, siempre valorará la oportunidad de haber formado parte del reality.

Las joyitas de la gala

Mirtha Legrand, a sus 98 años, volvió a ser homenajeada con un lugar especial, mientras todos se sentaron en sillas transparentes, a “La Chiqui” le reservaron una butaca reforzada y con almohadones.

Susana Giménez protagonizó uno de los momentos más comentados al confundirse en pleno discurso con el nombre del cuartetero Luck Ra, a quien llamó “Rucau”, lo que generó risas en todo el salón.

También en la alfombra roja, Susana irrumpió en una entrevista de Vero Lozano, lo que causó cierto malestar entre colegas.

La gala se extendió hasta después de la medianoche, aunque algunos como Adrián Suar se retiraron temprano por compromisos laborales.

Los grandes ganadores

Además del Oro para Santiago del Moro, se destacaron Gran Hermano como mejor reality, Margarita (Telefe) como mejor ficción, y Susana Giménez como mejor conductora femenina. Entre los reconocimientos especiales, Mirtha Legrand recibió el premio Leyenda y la final de la Copa América fue distinguida con el “Minuto de Oro” por el mayor pico de rating.

A continuación la lista completa de los ganadores de los Martín Fierro 2025

  • Martín Fierro de Oro

    Santiago del Moro

  • Premio especial: Leyenda de la televisión

    Mirtha Legrand

  • Premio especial: Minuto de Oro (al mayor pico de rating)

    Final de la Copa América

  • Mejor ficción

    Margarita (Telefe)

  • Mejor programa de interés general

  • Susana Giménez (Telefe)

  • Mejor reality

    Gran Hermano 2024 (Telefe)

  • Mejor noticiero diurno

    El noticiero de la gente (Telefe)

  • Mejor labor en conducción femenina

    Susana Giménez (Susana Giménez, Telefe)

  • Mejor labor en conducción masculina

    Santiago del Moro (Gran Hermano, Telefe)

  • Mejor programa deportivo

    Copa América (Telefe)

  • Mejores jurados

    Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular (Bake Off Famosos, Telefe)

  • Mejor magazine

    DDM (América)

  • Mejor actriz protagonista de ficción

    Isabel Macedo (Margarita, Telefe)

  • Mejor actor protagonista de ficción

    Gabriel Goity (El encargado, Eltrece)

  • Mejor actriz de reparto

    Julia Calvo (Margarita, Telefe)

  • Mejor actor de reparto

    Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido, Eltrece)

  • Revelación

    Lola Abraldes (Margarita, Telefe)

  • Mejor dirección

    Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado, Eltrece)

  • Mejor autor/guionista

    Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido, Eltrece)

  • Mejor labor humorística

    Peto Menahem (La noche perfecta, Eltrece)

  • Mejor director de no ficción

    Lucas Arecco (LAM y Cantando 2024, América TV)

  • Mejor noticiero nocturno

    Telenoche (Eltrece)

  • Mejor labor periodística masculina

    Rodolfo Barili (Telefe Noticias, Telefe)

  • Mejor labor periodística femenina

    Romina Manguel (Opinión Pública, El Nueve)

  • Mejor panelista

    David Kavlin (Todas las tardes, El Nueve)

  • Mejor cronista/movilero

    Oliver Quiroz (A la tarde, América TV)

  • Mejor programa humorístico/de actualidad

    Pasó en América (América TV)

  • Mejor programa de entretenimientos

    Ahora caigo (Eltrece)

  • Mejor programa periodístico

    LAM (América TV)

  • Mejor big show

    Bake Off Famosos (Telefe)

  • Mejor programa cultural/educativo

    Argentina de película (América TV)

  • Mejor programa de servicios

    ADN buena salud (Televisión Pública)

  • Mejor producción integral

    Telenueve Central (El Nueve)

  • Mejor programa musical

    Planeta 9 (El Nueve)

  • Mejor programa de viajes/turismo

    Resto del mundo (Eltrece)

  • Mejor programa de gastronomía

    ¡Qué mañana! (El Nueve)

  • Mejor branded content

    El gran bartender (Telefe)

  • Mejor aviso publicitario

    “Contexto argentino” (Mercado Libre – Agencia Gut)

Temas

Dejá tu comentario

