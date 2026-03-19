Una mujer fue perseguida y acosada por un robot humanoide manipulado a distancia por un hombre

El sobresalto fue inmediato. Según relatan los videos difundidos en la red social X, la mujer comenzó a gritarle al robot en cantonés frases como: "¡Con todo lo que hay que hacer, ¿por qué molestarme? ¡Estás loco!". El robot, de brazos metálicos, permanecía frente a ella mientras agitaba sus extremidades, lo que aumentó la desesperación de la mujer.

Intervención policial y hospitalización

Testigos del hecho alertaron a las autoridades. El Cuerpo de Policía de Seguridad Pública (PSP) de Macao recibió el aviso y se presentó en el lugar minutos después . Al llegar, los agentes constataron que la mujer no había sufrido ningún contacto físico con el dispositivo ni presentaba lesiones, pero manifestaba sentirse mal producto de la impresión .

Ante su estado, los efectivos solicitaron asistencia médica y la mujer fue trasladada a un centro hospitalario, donde permaneció bajo observación durante algunas horas. Finalmente recibió el alta médica y, según informó la policía, decidió no presentar denuncia contra los propietarios del robot.

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El operador y el propósito del robot

Las investigaciones determinaron que el robot pertenecía al centro educativo Study Hard Education Centre y era operado por un hombre de aproximadamente 50 años . El operador explicó a las autoridades que se encontraba realizando pruebas técnicas con el dispositivo para futuras actividades de promoción comercial de la escuela de tutorías.

El robot en cuestión guarda similitud con el modelo Unitree G1, fabricado por la empresa china Unitree Robotics, cuyo valor de venta ronda los 85.000 yuanes (aproximadamente 14.000 euros) . La policía escoltó al robot de regreso con su operador, una imagen que muchos medios describieron como un "arresto" simbólico del dispositivo.

Mak Kin Choi, director del centro educativo, acompañó a la víctima durante su estadía en el hospital y se hizo presente para brindar asistencia.