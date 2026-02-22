Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Concurso Oficial del Carnaval | caballeros |

La liguilla empezó con lo mejor

Ovación para Cayó la Cabra que volvió a demostrar que es de los mejores espectáculos del Carnaval

Cayó la Cabra ratificó su año excelente, mientas que Caballeros dio el primer golpe para coronarse en una categoría que sigue abierta y tiene tres candidatos.

Cayó la Cabra, uno de los mejores espectáculos de este Carnaval.

Cayó la Cabra, uno de los mejores espectáculos de este Carnaval.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fermín Veiga

Con entradas prácticamente agotadas, el Teatro de Verano recibió la primera etapa de la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval. Cayó la Cabra fue la encargada de abrir la noche con una actuación que se robó la gran ovación de la jornada.

Cayó la Cabra (Murga)

No había mejor manera de empezar las finales, que estuvo a cargo de uno de los mejores espectáculos de la temporada y al mejor texto de todo el Carnaval sobre las tablas. La murga se despidió bajo una impresionante ovación.

Una vez más, las Cabras se plantaron de manera sólida para defender un espectáculo que atraviesa por tres bloques muy claros: la movilidad en Montevideo, las maestras y la Intendencia de Montevideo. Es un texto cargado de crítica y humor que se resuelve con el canto, y que finaliza con una hermosa canción final y una bellísima retirada.

Personalmente es, en términos globales, uno de los dos mejores espectáculos de la categoría. Ahora, si vamos a ver el futuro de Cayó la Cabra en el concurso, entiendo que la murga no va a llegar a la definición pero tranquilamente puede soñar con poner su nombre en el podio. Año de ensueño para la murga, que cumplió con las expectativas y se fue muy ovacionada.

Un Título Viejo (Murga)

Menos de 48 después de haber pasado por el Teatro de Verano, la murga volvió para concursar en la liguilla con un espectáculo muy diferente al que se había visto algunas horas antes. El mismo contó con un montón de mechas que le aportaron sorpresa a la actuación.

La murga canta muy bien, y tiene en Fabricio Speranza y Maximiliano Tuala dos figuras humorísticas que aciertan mucho en el ida con el público, aunque por momentos se me hace extremadamente hablado.

Un Título Viejo volvió de manera más que merecida a estar en las instancias finales, y ahora resta esperar que hacen sus rivales para conocer su posición final.

Caballeros (Parodistas)

Lo hemos manejado desde varios días, y es que nuevamente el conjunto del Rulo Sánchez demostró que es una de las candidatas en una categoría que sigue abierta y puede decantarse en tres direcciones.

Una buena tercera rueda, con una primera parodia que con el paso de las actuaciones mejoró principalmente desde lo humorístico, y un cierra con la parodia de El Sabalero que es de altísimo nivel.

El gran sostén del conjunto pasa por un elenco cargado de figuras como lo son Aldo Martínez, el Pollo Perrone, el Tato García y Gonzalo Moreira (entre otros) que fueron fundamentales para sostener el espectáculo.

Caballeros es uno de los candidatos, y esta noche dio el primer golpe, por lo que deberá esperar lo que hagan sus rivales para saber si puede coronarse por primera vez.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar