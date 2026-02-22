Ovación para Cayó la Cabra que volvió a demostrar que es de los mejores espectáculos del Carnaval

Personalmente es, en términos globales, uno de los dos mejores espectáculos de la categoría. Ahora, si vamos a ver el futuro de Cayó la Cabra en el concurso, entiendo que la murga no va a llegar a la definición pero tranquilamente puede soñar con poner su nombre en el podio. Año de ensueño para la murga, que cumplió con las expectativas y se fue muy ovacionada.

Un Título Viejo (Murga)

Menos de 48 después de haber pasado por el Teatro de Verano, la murga volvió para concursar en la liguilla con un espectáculo muy diferente al que se había visto algunas horas antes. El mismo contó con un montón de mechas que le aportaron sorpresa a la actuación.

La murga canta muy bien, y tiene en Fabricio Speranza y Maximiliano Tuala dos figuras humorísticas que aciertan mucho en el ida con el público, aunque por momentos se me hace extremadamente hablado.

Un Título Viejo volvió de manera más que merecida a estar en las instancias finales, y ahora resta esperar que hacen sus rivales para conocer su posición final.

Caballeros (Parodistas)

Lo hemos manejado desde varios días, y es que nuevamente el conjunto del Rulo Sánchez demostró que es una de las candidatas en una categoría que sigue abierta y puede decantarse en tres direcciones.

Una buena tercera rueda, con una primera parodia que con el paso de las actuaciones mejoró principalmente desde lo humorístico, y un cierra con la parodia de El Sabalero que es de altísimo nivel.

El gran sostén del conjunto pasa por un elenco cargado de figuras como lo son Aldo Martínez, el Pollo Perrone, el Tato García y Gonzalo Moreira (entre otros) que fueron fundamentales para sostener el espectáculo.

Caballeros es uno de los candidatos, y esta noche dio el primer golpe, por lo que deberá esperar lo que hagan sus rivales para saber si puede coronarse por primera vez.