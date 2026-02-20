Este es el fixture para la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval

Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval |

todo listo para la definición

La liguilla comenzará el sábado 21 de febrero y, si no hay suspensiones, el Concurso Oficial del Carnaval estaría finalizando el sábado 28 de febrero.

 Foto: Teatro de Verano
Este viernes 20 de febrero no habrá actividad en el Teatro de Verano, por lo que la liguilla comenzará el próximo sábado 21 de febrero y según lo estipulado por Daecpu y en caso de no existir suspensiones, el concurso estaría finalizando el sábado 28 de febrero.

Nuevamente serán ocho etapas de tres conjuntos cada una de ellas, las cuáles comenzarán a las 20:30 horas por lo que cada una de las jornadas terminará más temprano.

Las entradas para esta instancia, comenzará este viernes a partir de las 16:30 en cualquier sucursal Abitab del país.

Etapas liguilla del Concurso Oficial del Carnaval

Así se desarrollará la liguilla:

Etapa 1 - Sábado 21 de febrero

  • Cayó la Cabra (Murga)
  • Un Título Viejo (Murga)
  • Caballeros (Parodistas)

Etapa 2 - Domingo 22 de febrero

  • Yambo Kenia (Soc. de negros y lubolos)
  • Sociedad Anónima (Humoristas)
  • Patos Cabreros (Murga)

Etapa 3 - Lunes 23 de febrero

  • Tabú (Revistas)
  • Queso Magro (Murga)
  • Los Muchachos (Parodistas)

Etapa 4 - Martes 24 de febrero

  • Valores (Soc. de negros y lubolos)
  • Cyranos (Humoristas)
  • La Trasnochada (Murga)

Etapa 5 - Miércoles 25 de febrero

  • La Compañía (Revistas)
  • Falta y Resto (Murga)
  • Momosapiens (Parodistas)

Etapa 6 - Jueves 26 de febrero

  • La Sara del Cordón (Soc. de negros y lubolos)
  • Los Rolin (Humoristas)
  • Doña Bastarda (Murga)

Etapa 7 - Viernes 27 de febrero

  • Madame Gótica (Revistas)
  • La Nueva Milonga (Murga)
  • Zíngaros (Parodistas)

Etapa 8 - Sábado 28 de febrero

  • Integración (Soc. de negros y lubolos)
  • Diablos Verdes (Murga)
  • La Gran Muñeca (Murga)

