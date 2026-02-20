Este es el fixture para la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval

Las entradas para esta instancia, comenzará este viernes a partir de las 16:30 en cualquier sucursal Abitab del país.
Etapas liguilla del Concurso Oficial del Carnaval
Así se desarrollará la liguilla:
Etapa 1 - Sábado 21 de febrero
- Cayó la Cabra (Murga)
- Un Título Viejo (Murga)
- Caballeros (Parodistas)
Etapa 2 - Domingo 22 de febrero
- Yambo Kenia (Soc. de negros y lubolos)
- Sociedad Anónima (Humoristas)
- Patos Cabreros (Murga)
Etapa 3 - Lunes 23 de febrero
- Tabú (Revistas)
- Queso Magro (Murga)
- Los Muchachos (Parodistas)
Etapa 4 - Martes 24 de febrero
- Valores (Soc. de negros y lubolos)
- Cyranos (Humoristas)
- La Trasnochada (Murga)
Etapa 5 - Miércoles 25 de febrero
- La Compañía (Revistas)
- Falta y Resto (Murga)
- Momosapiens (Parodistas)
Etapa 6 - Jueves 26 de febrero
- La Sara del Cordón (Soc. de negros y lubolos)
- Los Rolin (Humoristas)
- Doña Bastarda (Murga)
Etapa 7 - Viernes 27 de febrero
- Madame Gótica (Revistas)
- La Nueva Milonga (Murga)
- Zíngaros (Parodistas)
Etapa 8 - Sábado 28 de febrero
- Integración (Soc. de negros y lubolos)
- Diablos Verdes (Murga)
- La Gran Muñeca (Murga)