La Nueva Milonga hizo temblar el Teatro de Verano; mágica noche de Zíngaros

Madame Gótica no va a estar en la definición porque tienen dos rivales con un nivel superlativo, pero el conjunto puede irse con la seguridad de que lograron plasmar un espectáculo muy bueno sobre las tablas.

La Nueva Milonga (Murga)

Avasallante muestra murguera de la murga del Tito Pastrana que nuevamente su coro nos pasó por arriba a cada uno de los que estuvimos presentes en el Teatro de Verano. La cuerda es una cosa impresionante que vale la pena sentarse a escucharla.

El espectáculo tiene momentos maravillosos como la presentación, retirada, un salpicón muy bueno, el cuplé del Krokante y hoy quiero resaltar la canción a los olores de Montevideo.

Rafael Antognazza es uno de los mejores directores escénicos de este Carnaval, y tienen en Fabrizio Silvera una figura que tranquilamente puede ser considerada figura máxima.

La Nueva Milonga tiene una esencia impresionante y hoy se plantó en el Teatro de Verano como una murga gigante que quiere colarse entre las mejores tres de este Carnaval.

Zíngaros (Murga)

El conjunto Gitano tiene una mística especial y esta noche volvió a demostrarlo. Una actuación que rozó la excelencia y que los catapulta de lleno a una definición que va a ser un mano a mano impresionante.

Tiene dos parodias buenas y sumamente parejas, que con el paso de las ruedas, fueron creciendo tanto en ejecución como en efectividad. Lograron que la primera parodia, Locomía, creciera de manera exponencial. Nuevamente en Mohamed Ali, Danilo Mazzo logró una interpretación brillante.

El conjunto comandado por Gastón Sosa tiene un fuerte tremendo en lo coral y coreográfico, acompañado por un muy buen vestuario, elementos que lo hacen ser candidata. Sin lugar a dudas Zíngaros puede bajar al actual campeón, aunque la floja primera rueda puede dejarlos un escalón por debajo.

La definición va a ser un mano a mano impresionante entre Zíngaros y Momosapiens. Los de Rubino pegaron primeros, y eso puede jugarles a favor, mientras que el conjunto Gitano mostró un crecimiento brutal con el paso de las ruedas y eso la vuelve una rival peligrosísimo.