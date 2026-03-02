Conflicto en Medio Oriente: Gobierno expresó preocupación por escalada de violencia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) publicó en la mañana de este lunes un comunicado en el que expresaron preocupación por la escada de violencia que se está viviendo actualmente en la región de Medio Oriente, donde aumentó el número de civiles fallecidos por el conflicto.
"Especialmente niños y niñas, y la respuesta militar iraní contra diversos Estados de la región, incluyendo el Reino de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, el Estado de Catar, Bahréin, Jordania, Iraq, Líbano, Omán, Estados y pueblos que Uruguay se solidariza", señalaron desde la Cancillería.
Uruguay, hace un "llamado urgente" a una desescalada, y urge a todas las partes involucradas a "respetar el Derecho Internacional y retornar al camino diplomático".
"Rechazar un ataque militar contra un Estado, en contravención del Derecho Internacional, no implica condonar las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometen en el territorio del Estado agredido", concluye el comunicado.
Ataques y cientos de muertos
En los ataques del sábado murieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, así como el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.
Ya en el primer día, Irán respondió con el lanzamiento de misiles y drones hacia Israel, además de atacar bases militares de EEUU en varios países de Oriente Medio. Tras confirmarse la muerte del ayatolá Jameneí, el CGRI anunció el comienzo de "la operación ofensiva más brutal" en la historia de las Fuerzas Armadas de Irán contra Israel y las bases estadounidenses.
Según los datos de la Media Luna Roja iraní, los ataques de EEUU e Israel contra Irán han dejado más de 200 muertos y unos 750 heridos.