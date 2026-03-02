Asesor de Lula pide "prepararse para lo peor" tras bombardeo de EEUU e Israel contra Irán

"El aumento vertiginoso de las tensiones en Oriente Medio, con gran potencial de propagación; Irán históricamente entrega armamento a grupos chiíes que están en otros países, además de a grupos radicales", dijo.

Amorim también afirmó que este lunes pretende hablar por teléfono con el presidente Lula sobre la situación, ya que hasta ahora no tuvieron tiempo.

El excanciller también comentó sobre el posible impacto que el reciente conflicto pueda tener en la reunión que previsiblemente Lula mantendrá con el presidente de EEUU, Donald Trump, este mes de marzo en la Casa Blanca, aún sin fecha a confirmar.

"Estamos a pocos días del encuentro del presidente con Trump, en Washington; siempre es difícil encontrar el equilibrio entre la verdad y la conveniencia, no perder la capacidad de diálogo sin comprometer la credibilidad exige destreza", señaló.

La mañana del 28 de febrero, la Cancillería brasileña emitió un comunicado condenando los ataques de Israel y EEUU contra Irán, alertando que la escalada del conflicto representa una grave amenaza para la paz.

Por la noche Brasilia emitió otro comunicado en el que pidió la interrupción de las acciones militares ofensivas e instó a todas las partes a respetar el derecho internacional y la soberanía de terceros; el texto no citó directamente a EEUU e Israel.