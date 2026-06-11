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Sociedad Expo Uruguay Sostenible | Antel Arena | modelo

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Expo Uruguay Sostenible 2026 abrió sus puertas con actividades gratuitas en el Antel Arena

La Expo Uruguay Sostenible 2026 comenzó este jueves en el Antel Arena con entrada gratuita y propuestas sobre ambiente y desarrollo sostenible.

Expo Uruguay Sostenible

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La quinta edición de la Expo Uruguay Sostenible comenzó este jueves 11 de junio y se extenderá hasta el domingo 14 en el Antel Arena, con entrada libre y gratuita para todo público. El evento, organizado por el Ministerio de Ambiente, busca promover el intercambio de experiencias y la difusión de iniciativas vinculadas al cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.

La exposición se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro en torno a la sostenibilidad en Uruguay. Durante cuatro jornadas, organizaciones sociales, emprendimientos, empresas, instituciones públicas y ciudadanos compartirán proyectos y propuestas orientadas a generar un impacto positivo en el ambiente.

Embed - Expo Uruguay Sostenible 2026 / ¡Quinta edición!

Un modelo de desarrollo más responsable

Desde la cartera destacan que la Expo Uruguay Sostenible es mucho más que una feria anual, ya que pretende convertirse en un ámbito de conexión entre quienes impulsan cambios en diferentes áreas relacionadas con la sostenibilidad. La iniciativa busca acercar a la ciudadanía ideas innovadoras, buenas prácticas y experiencias que contribuyan a construir un modelo de desarrollo más responsable.

La edición 2026 reúne a actores de distintos sectores con el objetivo de fomentar el conocimiento, el intercambio y la participación. Además, apunta a visibilizar emprendimientos y acciones que ya se están implementando en el país y que buscan promover un uso más eficiente de los recursos y una mayor conciencia ambiental.

Actividades

Bajo el lema de transformar la mirada y sumarse al cambio, la organización invita a la población a participar de las diferentes actividades previstas durante los cuatro días del evento. La propuesta está dirigida tanto a familias como a estudiantes, organizaciones y personas interesadas en conocer iniciativas relacionadas con la sostenibilidad.

La Expo Uruguay Sostenible 2026 se desarrolla del 11 al 14 de junio en el Antel Arena y el acceso es completamente gratuito. Quienes deseen conocer el cronograma completo y toda la información sobre las actividades pueden consultar el sitio web del Ministerio de Ambiente.

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