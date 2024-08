Se abren las apuestas: ¿el cine uruguayo tendrá chances de competir en los premios Oscar y Goya?

Para evaluar los títulos presentados se convocó a un comité con representantes de la Asociación de Productores y Realizadores del Uruguay (ASOPROD); Directoras, Directores y Guionistas del Uruguay (DGU); Sociedad Uruguaya de Actores (SUA); Gremiocine y Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU).

Tras evaluar estas aspiraciones, la ACAU informó que “con la votación de los representantes confirmados (ASOPROD, DGU, ACCU, SUA)”, se seleccionaron los siguientes títulos: “Agarrame fuerte”, de Leticia Jorge y Ana Guevara, que irá como representante uruguaya a la preselección de los Premios Goya; y “Hay una puerta ahí”, de Juan Ponce de León y Facundo Ponce de León, será considerada por la academia de los premios Óscar.

Para su admisión en estas instancias, informó ACAU, las películas “deben cumplir con lo establecido en el reglamento de cada uno de los premios, según lo pautado por la Academia de España y la Academia de los Óscar y serán las representantes de Uruguay para competir por la selección de estas en las categorías mejor película extranjera para la próxima edición, a realizarse en 2025”.

TÍTULO: Agarrame fuerte

GÉNERO: Drama / Ficción

DIRECCIÓN: Ana Guevara / Leticia Jorge

PRODUCTORA: Bocacha Films

SINOPSIS

Conmovida por la muerte de Elena, Adela viaja en el tiempo a un otoño diez años atrás, donde su amiga la espera para leer novelas de detectives y prender la estufa a leña. Un cuento sobre la amistad profunda e infinita. Agarrame fuerte, no me dejes ir.

Embed - Agarrame fuerte / Don't You Let Me Go – TRAILER