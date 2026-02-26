Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Cultura y espectáculos Europa | Barcelona | Nueva Helvecia

Melaní Luraschi lanza una milonga en homenaje a Pepe Mujica 

De Mujica a Yupanqui: los nuevos lanzamientos audiovisuales de Melaní Luraschi

Melaní Luraschi lanza una milonga en homenaje a Pepe Mujica y un audiovisual inspirado en Atahualpa Yupanqui

Foto difusión de Melaní Luraschi
Foto difusión de Melaní Luraschi
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Entre Europa y América Latina, la cantautora uruguaya Melaní Luraschi presenta dos nuevos lanzamientos audiovisuales: una milonga en homenaje a Pepe Mujica y un tríptico de nueve minutos que entrelaza poesía, canción y paisaje entre Barcelona y Nueva Helvecia.

Embed

El primero de los lanzamientos es “Nadie se salva solo (Milonga del Pepe)”, una canción- homenaje inspirada en el pensamiento y las palabras de José “Pepe” Mujica. Construida desde la forma tradicional de la milonga y atravesada por una reflexión colectiva, la obra toma una de sus frases más emblemáticas y la transforma en canción.

El videoclip —realizado íntegramente por la propia artista— refuerza el sentido comunitario del mensaje a través de una selección de imágenes que dialogan con la tradición rioplatense.

Con una instrumentación austera —guitarra, percusión mínima y voz— la pieza privilegia la claridad emocional y propone a la música popular como espacio de encuentro y resonancia social.

El segundo lanzamiento es una pieza audiovisual de casi nueve minutos, filmado entre Montjuïc (Barcelona) y Nueva Helvecia (Uruguay), grabada en vivo. La obra articula tres materiales que dialogan entre sí: la poesía “Despertar”, de su libro Día para pescar un sueño; la canción “Alondra”, de su primer disco; y una versión de “Piedra y camino ”, de Atahualpa Yupanqui. El resultado funciona como un gesto de síntesis entre palabra, memoria y territorio.

Embed

Con estos estrenos, ya disponibles en YouTube, Luraschi reafirma una búsqueda que entrelaza tradición, pensamiento y territorio desde una perspectiva contemporánea.

Sobre la artista:

Melaní Luraschi es cantante, compositora e investigadora musical uruguaya. Actualmente cursa estudios en la ESMUC – Escola Superior de Música de Catalunya (Barcelona), en el marco de un intercambio Erasmus desde la carrera de Etnomusicología de la Universidad París 8, donde desarrolla su formación académica.

Su obra se sitúa en el cruce entre la música popular latinoamericana, la poesía y las exploraciones contemporáneas, combinando tradición acústica con lenguajes actuales.

Fue distinguida con el segundo puesto en los Premios Nacionales de Música, en la categoría Tendencias, Música Electrónica y Urbana, por su canción “Farfalla”, producida íntegramente por ella. Sus recientes lanzamientos dialogan con trabajos anteriores como Je suis Nenette (2024) y forman parte de un proceso creativo que desembocará próximamente en un nuevo disco.

Desde Europa, continúa construyendo una propuesta artística que conecta territorio, memoria y contemporaneidad.

Temas

Te puede interesar