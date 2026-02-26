Esta noche no hay etapa: ¿Cómo continúa la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval?

Ante la noticia del fallecimiento de Agustín Ríos, integrante de la murga Doña Bastarda, Daecpu en conjunto con los conjuntos y la Intendencia de Montevideo resolvieron la suspensión de la etapa del domingo pasado y la reprogramación de la etapa que iba a desarrollarse hoy en el marco del Concurso Oficial del Carnaval.