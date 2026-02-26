Ante la noticia del fallecimiento de Agustín Ríos, integrante de la murga Doña Bastarda, Daecpu en conjunto con los conjuntos y la Intendencia de Montevideo resolvieron la suspensión de la etapa del domingo pasado y la reprogramación de la etapa que iba a desarrollarse hoy en el marco del Concurso Oficial del Carnaval.
pasando en limpio
Esta noche no hay etapa: ¿Cómo continúa la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval?
La actividad en el Teatro de Verano volverá este viernes 27 de febrero con la séptima etapa de la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval.