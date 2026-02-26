Hacete socio para acceder a este contenido

Concurso Oficial del Carnaval

pasando en limpio

Esta noche no hay etapa: ¿Cómo continúa la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval?

La actividad en el Teatro de Verano volverá este viernes 27 de febrero con la séptima etapa de la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval.

 Foto: Teatro de Verano
De esta manera, la actividad por el concurso en el Teatro de Verano volverá este viernes con las actuaciones de Madame Gótica (revista), La Nueva Milonga (murga) y Zíngaros (parodistas).

Además, el sábado irá la octava etapa mientras que entre el domingo y el martes tendrán lugar las etapas que fueron reprogramadas por condiciones climáticas y por la decisión de Daecpu.

Al día de hoy, y en caso de no haber más suspensiones, la última etapa tendrá lugar el martes y esa misma madrugada conoceremos a los ganadores de cada una de las categorías.

¿Cómo finaliza la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval?

Así serán las últimas noches del Carnaval:

Etapa 7 - viernes 27 de febrero

  • 20:30 - Madame Gótica (Revista)
  • 21:50 - La Nueva Milonga (Murga)
  • 23:05 - Zíngaros (Parodistas)

Etapa 8 - sábado 28 de febrero

  • 20:30 - Integración (Soc. negros y lubolos)
  • 21:55 - Diablos Verdes (Murga)
  • 23:05 - La Gran Muñeca (Murga)

Etapa 2 - domingo 1 de marzo

  • 20:30 - Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos)
  • 21:55 - Sociedad Anónima (Humoristas)
  • 23:15 - Patos Cabreros (Murga)

Etapa 6 - lunes 2 de marzo

  • 20:30 - La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)
  • 21:55 - Los Rolin (Humoristas)
  • 23:15 - Doña Bastarda (Murga)

Etapa 3 - martes 3 de marzo

  • 20:30 - Tabú (Revista)
  • 21:50 - Queso Magro (Humoristas)
  • 23:05 - Los Muchachos (Parodistas)

