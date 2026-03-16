Abeijón renunció como DT de Cerro que ya anunció a su reemplazante

Cayó el primer entrenador del Torneo Apertura. Tras la derrota ante Progreso en un partido clave por el descenso, Nelson Abeijón presentó su renuncia como entrenador de Cerro. El equipo albiceleste anunció que Alejandro Apud será quien ocupe ese cargo.
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Desde su llegada a la institución, Abeijón no logró buenos resultados por lo que decidió no continuar en el cargo. Sumó apenas dos puntos gracias a los empates ante Liverpool y Boston River, quedando muy comprometido en la tabla del descenso.
Tras la renuncia, se anunció a Alejandro Apud como nuevo DT del club. Será la segunda experiencia para el entrenador de 58 años, que supo estar en el banco de suplentes de Cerro entre el 2010 y 2011. Llega luego de su pasaje por Wanderers en donde fue cesado en agosto del año pasado.
Apud se encuentra en México y llegará a nuestro país el próximo sábado, por lo que se hará cargo del plantel luego del partido ante Peñarol.