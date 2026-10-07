Actividades en el país complican a Mesa Ejecutiva para fijar el cierre del Campeonato Uruguayo

Esta suspensión genera un problema en la Mesa Ejecutiva para organizar el calendario de las últimas fechas del Clausura porque además del fin de semana del 6 y 7 de noviembre, el 22 serán las elecciones en el BPS mientras que el 28 de noviembre está la final de la Libertadores en nuestro país.

¿Cómo se organizará la Mesa Ejecutiva?

Consultado sobre cómo se organizarán las fechas ante estos acontecimientos, Álvaro Rivero puntualizó en que la final de la Copa Libertadores “es el menos malo de los problemas” porque para esa fecha se estarían jugando las finales y no tienen que fijar una fecha entera, sino que solo un partido. “Podemos fijar el partido para el domingo, pero no tendremos a disposición el Estadio Centenario, algo que ya sabíamos”, agregó.

Respecto a las elecciones del BPS, aseguró que si bien son de carácter nacional por lo que no se permiten espectáculos públicos, “en particular estas elecciones están eximidas por un artículo especial en el que permite que haya eventos públicos por lo que no serán un problema para fijar la fecha”.

Rivero sostuvo que la idea de la Mesa Ejecutiva es terminar el Campeonato Uruguayo antes del 8 de diciembre, algo que en caso de que haya un número de finales “acorde” (entre 3 y 5) no va a haber problema. “Teníamos previsto un periodo de finales de entre 20 días, pero con el pasaje de una semana se acorta y en caso de haber una final por la Anual sería muy difícil de fijarlo”, agregó.