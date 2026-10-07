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Deportes Mesa Ejecutiva | Campeonato Uruguayo |

noviembre complicado

Actividades en el país complican a Mesa Ejecutiva para fijar el cierre del Campeonato Uruguayo

Noviembre llega complicado para la Mesa Ejecutiva, con la visita del Papa a Uruguay, elecciones en el BPS y la final de la Libertadores en el Centenario.

Mesa Ejecutiva con problemas para fijar cierre del Campeonato Uruguayo.

Mesa Ejecutiva con problemas para fijar cierre del Campeonato Uruguayo.

 Gastón Britos / FocoUy
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El Ministerio del Interior emitió un comunicado ante una consulta de la Mesa Ejecutiva de la Primera División, en dónde sostuvieron que por la venida del Papa a nuestro país no habrá efectivos policiales disponibles por lo que la penúltima fecha del Clausura no se podrá disputar.

El presidente de la Mesa Ejecutiva, Álvaro Rivero, habló en el programa Tarde de Fútbol en dónde contó que al conocer la venida del Papa a nuestro país, hace dos meses, se mandó la carta al Ministerio del Interior consultando sobre la posibilidad de que hubiera fútbol ese fin de semana.

“Esperábamos un poco antes la respuesta, sobre todo por el alcance de la nota. Una cosa es no poder tener actividad el día sábado y otra muy diferente es no poder fijar la fecha en todo el fin de semana”, apuntó.

Esta suspensión genera un problema en la Mesa Ejecutiva para organizar el calendario de las últimas fechas del Clausura porque además del fin de semana del 6 y 7 de noviembre, el 22 serán las elecciones en el BPS mientras que el 28 de noviembre está la final de la Libertadores en nuestro país.

¿Cómo se organizará la Mesa Ejecutiva?

Consultado sobre cómo se organizarán las fechas ante estos acontecimientos, Álvaro Rivero puntualizó en que la final de la Copa Libertadores “es el menos malo de los problemas” porque para esa fecha se estarían jugando las finales y no tienen que fijar una fecha entera, sino que solo un partido. “Podemos fijar el partido para el domingo, pero no tendremos a disposición el Estadio Centenario, algo que ya sabíamos”, agregó.

Respecto a las elecciones del BPS, aseguró que si bien son de carácter nacional por lo que no se permiten espectáculos públicos, “en particular estas elecciones están eximidas por un artículo especial en el que permite que haya eventos públicos por lo que no serán un problema para fijar la fecha”.

Rivero sostuvo que la idea de la Mesa Ejecutiva es terminar el Campeonato Uruguayo antes del 8 de diciembre, algo que en caso de que haya un número de finales “acorde” (entre 3 y 5) no va a haber problema. “Teníamos previsto un periodo de finales de entre 20 días, pero con el pasaje de una semana se acorta y en caso de haber una final por la Anual sería muy difícil de fijarlo”, agregó.

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