En las últimas horas, la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay fijó los detalles para lo que serán las semifinales que se disputarán la próxima semana. Los ganadores accederán a la gran final, que todo indica que será en los primeros días de diciembre.
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Nacional estará enfrentando a MC Torque. Ese partido será el que abra esta instancia el próximo jueves 26 de noviembre a las 21:30 horas, en el Estadio Silvestre Landoni de la ciudad de Durazno.
El lunes siguiente, más específicamente el 30 de noviembre desde las 20:30 horas, en el Parque Viera, Danubio estará enfrentando a Juventud por el segundo lugar en la final.
En caso de que los partidos terminen igualados, el partido se definirá mediante definición por penales. La Mesa Ejecutiva, informó que la final sería, en un principio, el 5 de diciembre con estadio y horario a confirmar.