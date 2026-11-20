Liverpool 0-2 Wanderers

Campañón del bohemio que comenzó muy de abajo en los promedios y contra todo pronóstico se quedó en la máxima categoría pero además jugará copas internacionales.

El bohemio peleaba el partido, y en un pelotazo largo, Facundo Labandeira se hizo con la pelota y definió por arriba de Martín Campaña para poner el primer tanto del encuentro. Sobre el final del primer tiempo, Heras sancionó penal tras revisión del VAR, y Luciano Cosentino cambió por gol para ampliar diferencias.

Cerro 2-0 Nacional

Otro que logró algo que parecía muy difícil fue Cerro que con un triunfo impresionante ante Nacional, asegura su permanencia en la máxima categoría.

Al momento en que Cerro era más que el tricolor, tras un tiro de esquina la sacaron en la línea pero en el rebote con un zurdazo brutal, Guasone puso la pelota contra el ángulo dándole la ventaja a los locales.

Para la segunda mitad el dominio continuó siendo del cerrense que le bajó el telón del encuentro a los 84 minutos cuando de un lateral, Emiliano Rodríguez la aguantó muy bien, remató cruzado y puso el segundo tanto.