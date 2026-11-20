Nacional cayó derrotado ante Cerro, y de esta manera comprometió su presencia en la próxima Copa Libertadores. El tricolor únicamente puede acceder al torneo si gana la Copa Uruguay, mientras que este resultado clasificó a MC Torque que quedó segundo en la acumulada.
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La Libertadores aún no está definida pero tiene un panorama bastante claro. Peñarol ya está en fase de grupos y quien lo acompañará será quien gane la semifinal entre Racing y Liverpool. Es por esto, que MC Torque sabe que será Uruguay 3 por lo que jugará la segunda fase de eliminación rumbo a la fase de grupos.
Ahora, el cuarto lugar es más complejo. Si Nacional o Juventud ganan la Copa Uruguay, se quedarán con ese cupo, desplazando a Deportivo Maldonado que hoy ocupa ese lugar.
Si ninguno de estos dos equipos logra coronarse, y el finalista el Liverpool; Racing será Uruguay 4 en el sorteo. Pero si el cervecero se queda con su pasaje a la final pero además MC Torque o Danubio ganan la Copa Uruguay, el cuarto lugar lo ocupará Deportivo Maldonado.
¿Cómo quedó la tabla Anual?
Repasamos los ocho primeros lugares de la tabla acumulada que serán los que disputen copas internacionales.
Tabla Anual
- Peñarol - 69
- MC Torque - 65
- Racing - 64
- Deportivo Maldonado - 63
- Liverpool - 62
- Nacional - 62
- Wanderers - 57
- Albion - 48 (-1)