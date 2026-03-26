Aguirre confirmó el regreso de Abel Hernández: ¿cuándo será?

“Empezamos muy bien el partido, intensos, presionando, generando chances de gol, pero siempre sucede tuvo algún momento complicado”, dijo abriendo la rueda de prensa para ir a más: “Enfrentamos a un buen equipo en una cancha que es difícil para ganar y lo logramos. La verdad me voy contento”.

“Tal vez nos está faltando aprovechar más las situaciones de gol”, dijo sobre la demora en conseguir el segundo tanto de la tranquilidad en el desarrollo: “Lo bueno es que estamos generando y el equipo se va encontrando”.

Sobre el duelo con Racing en el CDS mencionó: “Es muy importante y vamos a tener a la orden todos los que jugaron hoy. Queremos cerrar la semana con nueve puntos, ese es el objetivo que nos planteamos”

Abel a un paso de volver

Aguirre fue claro al hablar de la situación de Abel Hernández que tampoco estará a la orden en el duelo ante los de Sayago: “No estará en este que viene pero seguro estará para el otro. Será un refuerzo muy importante para todo lo que viene”.

El delantero ya entrena con el grupo, estará en el partido ante Progreso y también en el debut del mirasol por Copa Libertadores de América.

Peñarol ratificó que Abel Hernández ya entrena con el grupo. Se espera que integre los convocados del fin de semana ante Racing. Es seguro que llegará a jugar por el Apertura antes del debut por Copa Libertadores. Si no es con Racing, será ante Progreso por la décima fecha.