Peñarol recibe a Defensor Sporting buscando cortar la mala racha

La derrota frente a Corinthians (2-0) dejó al carbonero último en su grupo y a cinco puntos del segundo puesto con nueve en juego. En tres día jugarán una final contra Platense en el Estadio Ciudad de Vicente López.

Por esta razón hay jugadores que por distintos motivos no formaron parte de la convocatoria en Brasil y que seguramente tampoco estén para el partido de hoy, como es el caso de Eduardo Darias y Lucas Ferreira, a quienes se decidió cuidar por sanidad.

El entrenador aguarda por la recuperación de Maximiliano Olivera y Emanuel Gularte, quienes sufrieron un desgarro muscular, y además, se espera por Luis Miguel Angulo, quien por el momento no será sometido a estudios pero sigue con dolor, por lo que es difícil que viaje a Buenos Aires.

Más allá de que todo Peñarol parece estar pensando en la Copa, necesita una victoria ante el violeta para salir del pozo futbolístico en el que se encuentra.

Respecto al partido con el Timao, si así lo quisiera, Aguirre tiene disponible al argentino Franco Escobar, quien no viajó a San Pablo por estar suspendido, aunque no se lo espera en la alineación titular, como tampoco exigirá a Matías Arezo. Además, Eric Remedi no estará a la orden por acumulación de amarillas.

Los equipos

Así las cosas, el posible once de Peñarol para enfrentar a Defensor Sporting sería con Sebastián Britos; Kevin Rodríguez, Mauricio Lemos o Matías Gonález, Andrés Madruga y Diego Laxalt; Stiven Muhlethaler, Nicolás Fernández, Jesús Trindade y Leandro Umpiérrez; Abel Hernández, Facundo Batista

Por el lado de la visita, Román Cuello recupera a Lucas de los Santos, ausente en la victoria 1-0 ante Progreso por suspensión.

El probable equipo violeta para enfrentar al carbonero sería con Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Lucas De los Santos, Francisco Sorondo y Alex Frugone; Germán Barrios, Mauricio Amaro; Facundo Castro, Alexander Machado, Juan Goicochea o Nicolás Wunsch y Brian Montenegro.

El partido será arbitrado por Mathías De Armas, segundado por Mathías Muniz y Matías Rodríguez. El VAR estará a cargo de Diego Dunajec y Alberto Píriz.