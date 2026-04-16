Peñarol buscará hacerse fuerte en el Campeón del Siglo: Aguirre mantendría equipo con una duda

Esta noche, el Estadio Campeón del Siglo se viste de gala para recibir la segunda fecha del Grupo E de la CONMEBOL Libertadores. Peñarol, que llega con la intención de sumar de a tres tras un inicio expectante, se enfrenta a un Platense que debuta como visitante en tierras uruguayas con la necesidad urgente de no quedar relegado en la tabla.