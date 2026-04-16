Esta noche, el Estadio Campeón del Siglo se viste de gala para recibir la segunda fecha del Grupo E de la CONMEBOL Libertadores. Peñarol, que llega con la intención de sumar de a tres tras un inicio expectante, se enfrenta a un Platense que debuta como visitante en tierras uruguayas con la necesidad urgente de no quedar relegado en la tabla.
Por los tres puntos
Peñarol buscará hacerse fuerte en el Campeón del Siglo: Aguirre mantendría equipo con una duda
Aguirre define el equipo titular de Peñarol para recibir a Platense en el Campeón del Siglo, buscando un triunfo clave en la fase de grupos de la Libertadores.