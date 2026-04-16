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Deportes Peñarol | Aguirre | Campeón del Siglo

Por los tres puntos

Peñarol buscará hacerse fuerte en el Campeón del Siglo: Aguirre mantendría equipo con una duda

Aguirre define el equipo titular de Peñarol para recibir a Platense en el Campeón del Siglo, buscando un triunfo clave en la fase de grupos de la Libertadores.

Aguirre tiene el equipo de Peñarol casi confirmado

Aguirre tiene el equipo de Peñarol casi confirmado

 Foto Gastón Britos / FocoUy
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Esta noche, el Estadio Campeón del Siglo se viste de gala para recibir la segunda fecha del Grupo E de la CONMEBOL Libertadores. Peñarol, que llega con la intención de sumar de a tres tras un inicio expectante, se enfrenta a un Platense que debuta como visitante en tierras uruguayas con la necesidad urgente de no quedar relegado en la tabla.

El técnico Diego Aguirre ha trabajado intensamente en los últimos días para ajustar las piezas de un equipo que combina la experiencia internacional con la intensidad necesaria para el torneo continental. Con la baja confirmada de Washington Aguerre por suspensión, el arco estará custodiado por Sebastián Britos, quien ha dado garantías en presentaciones previas.

El Probable 11 de Peñarol

Para el duelo que comenzará a las 21:30 horas, el "Carbonero" saltaría al campo con una disposición ofensiva:

  • Arco: Sebastián Britos.

  • Defensa: Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera.

  • Mediocampo: Jesús Trindade, Eric Remedi y el "Indio" Fernández (con la posibilidad de ingreso de Eduardo Darias según el último ajuste táctico).

  • Delantera: Luis Angulo, Matías Arezo y Facundo Batista o Gastón Togni.

Análisis del encuentro

Peñarol se ubica actualmente como escolta en el grupo con 1 unidad. Una victoria hoy lo posicionaría firmemente en la lucha por el liderazgo, aprovechando la localía en un estadio que se espera esté a plena capacidad. Por su parte, el "Calamar", dirigido por Walter Zunino, llega con bajas sensibles como las de Saborido y Minerva, pero con la moral alta tras su clasificación histórica a esta fase.

El arbitraje estará a cargo del paraguayo Derlis López, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un choque que promete ser de alta intensidad física y estratégica.

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